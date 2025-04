La foto di Papa Francesco insieme a Re Carlo e Camilla: sorrisi, postura rilassata e niente ossigeno

Papa Francesco ha accolto Re Carlo III e Camilla in un incontro privato presso Casa Santa Marta, il 10 aprile. Nella foto diffusa dal Vaticano, il Pontefice appare sorridente e seduto su una poltrona, senza le cannule nasali per l’ossigeno che lo avevano contraddistinto nella sua precedente uscita pubblica. L’incontro è avvenuto in un clima di grande cordialità, con Carlo che reggeva un piccolo dono per il Papa, mentre Camilla gli stringeva la mano.





Durante la visita, Papa Francesco ha fatto i suoi migliori auguri ai reali in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio. In cambio, ha espresso il desiderio di una pronta guarigione a Carlo III, attualmente malato di cancro. Il comunicato del Vaticano ha sottolineato l’importanza di questo incontro, evidenziando la gioia dei reali per il fatto che il Papa fosse in condizioni sufficientemente buone da riceverli.

L’incontro era stato inizialmente messo in discussione a causa delle recenti condizioni di salute del Pontefice. Papa Francesco era stato ricoverato per una polmonite bilaterale, ma dopo le dimissioni dall’ospedale, il Vaticano ha deciso di confermare l’incontro, sebbene in forma privata. Questo gesto ha dimostrato la determinazione del Papa a mantenere i suoi impegni, anche in un momento difficile della sua vita.

La foto dell’incontro mostra un Papa Francesco visibilmente in ripresa, seduto comodamente e senza ossigeno, a differenza della sua prima apparizione pubblica dopo il ricovero. Domenica scorsa, il Pontefice era riapparso a sorpresa alla Messa giubilare per i malati, utilizzando una sedia a rotelle e con l’ossigeno, un’immagine che aveva suscitato preoccupazione tra i fedeli e i media.

L’incontro con i reali inglesi è durato circa venti minuti e ha rappresentato un “momento speciale” per Carlo e Camilla, come riferito da un portavoce di Buckingham Palace. I reali hanno espresso il loro apprezzamento per le gentili parole del Papa in occasione del loro anniversario, sottolineando l’onore di poter condividere personalmente i loro migliori auguri con lui.

Il contesto di questo incontro è segnato dalla salute fragile di Papa Francesco, che ha dovuto affrontare recenti sfide mediche. La sua determinazione a continuare a svolgere il suo ruolo di guida spirituale, nonostante le difficoltà, è stata una fonte di ispirazione per molti. La visita dei reali britannici, in un momento così delicato, ha aggiunto un significato particolare all’incontro, evidenziando i legami tra la Chiesa cattolica e la monarchia britannica.

Il Papa ha sempre mostrato un forte impegno nel mantenere i contatti con leader mondiali e figure pubbliche, utilizzando questi incontri per promuovere messaggi di pace e solidarietà. La visita di Re Carlo III e Camilla si inserisce in questo contesto di dialogo e apertura, mostrando come la fede e la spiritualità possano unire persone di diverse culture e tradizioni.