La gioia di Cecilia Rodriguez: “Una gravidanza desiderata da 5 anni. Con Belen solo piccoli contrasti”





La gioia della maternità arriva per Cecilia Rodriguez dopo un lungo percorso fatto di attese e speranze. La sorella di Belen, ospite a Verissimo, ha condiviso con il pubblico la felicità per l’arrivo della sua prima bambina, Clara Isabel, che nascerà a ottobre. Accanto a lei, in questo cammino, il compagno Ignazio Moser, con il quale ha affrontato anni di tentativi e delusioni prima di riuscire a coronare il sogno di diventare genitori.





La showgirl argentina ha confidato a Silvia Toffanin quanto questo momento fosse desiderato: “Ho desiderato tanto questo momento, ho aspettato tanto e un po’ è come se non ci credessi. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Sono felice”.

Un percorso non semplice, come ha raccontato la stessa Rodriguez, che ha spiegato come la gravidanza sia arrivata dopo oltre cinque anni di tentativi. “Io e Ignazio non riuscivamo ad avere figli. Ci ho provato per più di cinque anni ma penso che sia arrivata nel momento giusto questa gravidanza, ci vedo cresciuti entrambi”, ha dichiarato.

La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha vissuto anche momenti di sconforto per le difficoltà incontrate. “Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché’. Tutti i mesi mi veniva da piangere. Poi è accaduto nel momento giusto, ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene”, ha spiegato la modella.

Ma l’intervista non si è concentrata soltanto sulla maternità. Per la prima volta, infatti, Cecilia Rodriguez ha affrontato pubblicamente il tema delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi riguardo a un presunto litigio con la sorella Belen. Una questione che ha attirato grande attenzione mediatica, alimentata dall’assenza di fotografie insieme negli ultimi tempi.

Rodriguez ha voluto chiarire che, pur non mancando qualche divergenza, il rapporto con la sorella resta solido: “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”. E a proposito di contrasti, ha aggiunto: “Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto, però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa”.

Un chiarimento che conferma come la loro sia una relazione familiare normale, fatta di momenti di vicinanza e altri di maggiore distanza. “Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga”, ha concluso.

Il racconto di Cecilia Rodriguez mette così in luce non solo la gioia per una maternità tanto attesa, ma anche il desiderio di tutelare la propria dimensione privata al di là delle speculazioni. A ottobre, l’arrivo di Clara Isabel rappresenterà un nuovo capitolo per la coppia Rodriguez-Moser e un momento di festa per tutta la famiglia.



