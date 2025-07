La Lega ha presentato una proposta per vietare il velo nelle scuole, alimentando un dibattito acceso sul tema della libertà individuale e dell’integrazione culturale

La questione del velo torna al centro del dibattito politico italiano con una nuova iniziativa promossa dalla Lega, che propone di vietare l’uso del velo per le bambine nelle scuole. La proposta, avanzata dal deputato Rossano Sasso, è stata sostenuta anche dall’europarlamentare Silvia Sardone, recentemente nominata vicesegretaria del partito. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare ciò che viene definito “integrazione al contrario” e prevenire una presunta islamizzazione della società italiana.





Nel dettaglio, la risoluzione presentata alla Camera mira non solo a vietare il velo nelle scuole, ma anche a subordinare qualsiasi attività legata all’Islam all’approvazione preventiva delle famiglie. Secondo quanto spiegato da Sasso, questa misura servirebbe a evitare che tali iniziative si trasformino in occasioni per diffondere ideologie che sarebbero “in contrasto con il nostro ordinamento”. Il deputato ha inoltre fatto riferimento a episodi di cronaca che, a suo avviso, rappresentano “forme di sottomissione all’Islam spacciate per inclusione e rispetto”. Tra questi, ha citato scuole chiuse durante il Ramadan, visite scolastiche in moschee e predicatori musulmani invitati in classe.

La proposta ha però suscitato numerose critiche, sia da parte di esponenti politici che di associazioni attive nel campo dei diritti umani. Secondo i detrattori, il divieto del velo rappresenterebbe una limitazione alla libertà personale delle donne e delle bambine, trasformando il loro corpo in un terreno di scontro politico. Inoltre, viene sottolineato come la misura rischi di alimentare sentimenti xenofobi e discriminatori nei confronti della comunità musulmana.

Non è la prima volta che la Lega affronta il tema del velo. Solo pochi mesi fa, il partito guidato da Matteo Salvini aveva avanzato una proposta di legge per vietarne l’uso nei luoghi pubblici. Anche in quell’occasione, la questione aveva sollevato un acceso dibattito, con molti che accusavano il partito di utilizzare il tema come strumento di propaganda politica. La stessa Silvia Sardone, commentando la nuova proposta, ha dichiarato: “Non credo che una donna libera abbia la voglia con le temperature che abbiamo in questi giorni di andare in giro con un sacco dell’immondizia addosso”.

Secondo alcuni osservatori, l’iniziativa della Lega si inserisce in una strategia più ampia volta a enfatizzare il tema dell’identità culturale e della sicurezza. La retorica del partito spesso richiama il concetto di “sostituzione etnica”, un’idea secondo cui la cultura occidentale sarebbe minacciata dall’avanzata di altre tradizioni e religioni. Tuttavia, i dati disponibili non supportano queste teorie, evidenziando piuttosto una realtà molto più complessa e sfaccettata.

A raccontare la vicenda sulle pagine de La Stampa è stata Eleonora Camilli, che ha analizzato nel dettaglio le motivazioni alla base della proposta leghista. Secondo quanto riportato, la risoluzione riflette una visione polarizzata della società, in cui l’integrazione culturale viene vista come un rischio anziché un’opportunità. Camilli sottolinea inoltre come l’idea di vietare il velo nelle scuole possa avere ripercussioni negative non solo sulla comunità musulmana, ma anche sul rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il dibattito sul velo si inserisce in un contesto più ampio di discussione sui diritti delle donne e sull’autodeterminazione. Sebbene sia indubbio che in alcune parti del mondo le donne siano costrette a coprirsi per motivi religiosi o culturali, molti critici sostengono che vietare il velo non sia la soluzione per garantire maggiore libertà. Al contrario, questa misura potrebbe essere percepita come un ulteriore tentativo di imporre alle donne cosa indossare, limitando così la loro autonomia.