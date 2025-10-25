La madre lascia il neonato per procurarsi droga e poi lo guarda morire





Un’autopsia ha rivelato che il piccolo Michael Willmot ha subito “ferite catastrofiche” dopo essere rimasto per meno di un’ora sotto la custodia dell’allora compagno della madre, Robert Alan Gee.





I terribili dettagli sugli abusi inflitti a un neonato sono emersi dopo che una madre ha conosciuto la sua condanna per il ruolo avuto nella morte del figlio.

Il piccolo Michael, figlio di Kristie Lee Willmot, è stato ucciso nel 2021, quando aveva solo 37 giorni di vita. Inizialmente, Willmot e il suo compagno Gee erano stati accusati di omicidio, dopo che il bambino era stato trovato privo di sensi in un parcheggio a Logan. Tuttavia, la scorsa settimana, entrambi hanno ammesso la colpevolezza per accuse minori.

Willmot si è dichiarata colpevole di crudeltà verso minori sotto i 16 anni, reato commesso tra il 10 e il 15 giugno 2021. Gee ha invece ammesso un unico capo d’accusa per omicidio colposo, rispondendo “no” quando gli è stato chiesto se avesse altro da dire, secondo quanto riportato da news.com.au.

Il tribunale ha appreso che Willmot visitava spesso Gee nel suo caravan park di Logan e che aveva lasciato il piccolo Michael con lui per meno di un’ora, mentre si allontanava per procurare droga a un’amica.

Durante quel breve periodo, Michael si era mostrato “agitato” e “irrequieto”. Gee, infastidito, lo scosse violentemente per alcuni secondi, per poi scagliarlo sul divano. Subito dopo, inviò a Willmot un messaggio dicendo che il bambino “stava bene e dormiva”.

Nei giorni successivi, però, le condizioni del piccolo peggiorarono rapidamente: la febbre salì e il bambino smise di alimentarsi. Il tribunale ha riconosciuto che Michael doveva soffrire dolori atroci. Invece di cercare aiuto medico, Willmot filmò i sintomi con il telefono e scrisse a Gee per discutere della situazione.

In uno dei messaggi, la donna ammetteva:

“Penso che avrei dovuto portarlo in ospedale l’altra notte. Ora non so cosa fare. Non sta migliorando e mi sta davvero spaventando. Ma sono quasi certa che se lo portassi adesso, dopo giorni, con una ferita inspiegabile, non mi lascerebbero tornare a casa con lui. I servizi sociali mi tengono già d’occhio per possibile negligenza.”

Il tribunale ha inoltre sentito che, vista la difficoltà del bambino a nutrirsi, Willmot aveva tentato di somministrargli la formula con una siringa. Ma il 14 giugno 2021, Michael smise di respirare. I paramedici ne constatarono il decesso: erano passati quattro giorni dal momento dell’aggressione. L’autopsia evidenziò lesioni compatibili con un violento scuotimento.

“Il mancato intervento della madre, nonostante i chiari segni di sofferenza del figlio, ha contribuito a causargli danni gravi,” ha dichiarato il procuratore della Corona.

Il tribunale ha anche appreso che Willmot collaborò con la polizia, ma nascose di essersi allontanata per procurare droga al momento dei fatti.

Sebbene non fosse penalmente responsabile della morte diretta del figlio, la sua colpevolezza è stata riconosciuta perché avrebbe dovuto prevedere che la sua inazione avrebbe potuto portare al decesso del bambino.

Il giudice Martin Burns ha affermato:

“Non vi è alcuna prova che lei fosse presente quando Gee ha ferito suo figlio, né che sapesse cosa fosse accaduto. Tuttavia, le condizioni del bambino al suo ritorno erano evidentemente gravi. Ogni dubbio avrebbe dovuto svanire man mano che lo vedeva peggiorare nei giorni seguenti.”

Willmot è stata condannata a quattro anni di reclusione, pena sospesa grazie al periodo già trascorso in custodia, e ha quindi lasciato il tribunale da donna libera.

Gee verrà invece condannato il 13 novembre.



