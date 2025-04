La mia vicina mi ha chiesto di annaffiarle le piante, ma in camera sua ho trovato qualcosa che non avrei dovuto vedere

Vivo in un tranquillo cul-de-sac, dove ognuno tende a farsi gli affari propri. Così, quando Maritza, la mia vicina dall’altra parte della strada, mi ha chiesto di occuparmi delle sue piante mentre era in Costa Rica per due settimane, ho accettato senza esitare. Mi ha persino consegnato una chiave di scorta con un portachiavi a forma di ananas, scherzando: “Mi raccomando, non curiosare!”





Non avevo alcuna intenzione di farlo. Lo giuro.

I primi giorni sono stati del tutto ordinari: qualche felce, piante grasse e un ficus lyrata incredibilmente alto. La casa era in perfetto ordine, profumava di vaniglia e di lucidante al limone. Entravo, annaffiavo le piante, e me ne andavo. Ma al quinto giorno ho notato che la porta della sua camera da letto era socchiusa. Non mi ero mai spinto fin lì prima.

Non so cosa mi abbia spinto a farlo, ma sono entrato.

Il letto era perfettamente rifatto. Le ante dell’armadio chiuse. Sul comodino, però, spuntava appena un taccuino rilegato in pelle nera da sotto un libro. Avrei dovuto ignorarlo. Avrei dovuto lasciarlo dov’era. Ma quel nastrino rosso che fuoriusciva come segnalibro dava al tutto un’aria… personale. Quasi urgente.

Così sì, l’ho aperto.

Le prime pagine erano innocue—liste, appunti per la spesa, qualche schizzo. Ma a metà quaderno, ecco un nome che mi ha gelato il sangue: il mio. Scritto in stampatello. E subito sotto, una data di tre settimane fa.

Ho voltato pagina con il cuore in gola. E ciò che ho letto mi ha fatto salire un nodo allo stomaco. Non c’era solo il mio nome: c’era un’intera pagina dedicata a me. Maritza scriveva di come mi osservasse uscire ogni mattina per andare al lavoro, di come pensasse che sembrassi “gentile ma solo.” Annotava anche i piccoli gesti che facevo senza pensarci—come salutare i bambini che passavano o dare da mangiare al gatto randagio che a volte si avvicinava al nostro giardino.

All’inizio mi è sembrato quasi lusinghiero, persino tenero. Magari Maritza era solo attenta, desiderosa di conoscermi meglio al suo ritorno. Ma più leggevo, più gli appunti diventavano inquietanti. Un passaggio parlava del tempo che avevo trascorso a chiacchierare con un corriere—e si chiedeva se potesse essere una persona speciale per me. Un altro rifletteva sul motivo per cui parcheggiavo sempre l’auto nello stesso modo.

A quel punto ho chiuso il taccuino di scatto. Le mani tremavano mentre lo infilavo di nuovo sotto il romanzo, cercando di non spostare nulla. Per un attimo ho pensato di uscire dalla casa e non tornare più. Ma poi è arrivato il senso di colpa. Maritza si era fidata di me. Forse era tutto innocuo? La gente scrive cose strane nei diari, no?

Eppure non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che qualcosa non andasse. Nei giorni successivi, mi guardavo spesso alle spalle ogni volta che uscivo, chiedendomi se le parole di Maritza nascondessero qualcosa di più oscuro della semplice curiosità.

E poi è arrivato il colpo di scena che non mi aspettavo.

All’ottavo giorno, sono tornato a casa sua per annaffiare le piante e ho sentito dei rumori provenire dall’interno. Il cuore ha cominciato a battere all’impazzata. Qualcuno si era introdotto? O peggio—Maritza era tornata prima del previsto? Ho camminato in punta di piedi verso il soggiorno, stringendo forte la chiave. Ed è allora che ho visto il suo portatile acceso, appoggiato sul tavolino.

Contro ogni buon senso, mi sono avvicinato. Sullo schermo, una bozza di email indirizzata a una certa Dott.ssa Elena Torres. L’oggetto: Rapporto di progresso – Soggetto 42.

Ho trattenuto il respiro mentre leggevo:

“Il soggetto 42 continua a mostrare schemi prevedibili. La routine quotidiana rimane stabile, con lievi deviazioni (es. conversazioni prolungate con i vicini). La base emotiva appare costante, anche se persistono segni di isolamento. Ulteriori osservazioni richieste al rientro.”

Sotto la bozza c’era una cartella: File di ricerca. Lì dentro, decine di foto—di me. Mentre andavo verso la macchina. Mentre annaffiavo le mie piante. Persino mentre sedevo di sera sul portico a guardare il cellulare. Ogni immagine era accompagnata da didascalie con orari e commenti criptici: “Appare riflessivo,” “Sembra inquieto dopo l’interazione con il vicino,” e così via.

Le gambe mi sono cedute. Non si trattava di semplice curiosità. Era sorveglianza. E all’improvviso, tutti quei sorrisi e quelle chiacchiere con Maritza hanno assunto un tono sinistro. Chi avevo davvero accolto nella mia vita?

Prima che il panico prendesse il sopravvento, ho scattato qualche foto dello schermo col cellulare. Poi ho chiuso il portatile con cautela, cercando di non lasciare traccia. Ho finito di annaffiare le piante in fretta e ho chiuso la porta a chiave, col cuore in tumulto. Chi era davvero Maritza? E cosa voleva da me?

Quella notte non ho chiuso occhio. Ho passato ore a cercare il suo nome online, associandolo a parole come “psicologa” e “ricercatrice.” Nulla. Stavo impazzendo? Poi ho trovato un articolo sulle problematiche etiche degli studi psicologici condotti su soggetti ignari. E una lampadina si è accesa. Maritza stava forse conducendo un esperimento non autorizzato?

Deciso a ottenere risposte, ho aspettato il suo ritorno per affrontarla. Fino ad allora, non ho più messo piede in casa sua. Le piante potevano arrangiarsi. Il senso di colpa mi divorava, ma l’istinto di sopravvivenza era più forte.

Due settimane dopo, Maritza è tornata. Quando ha bussato per riprendersi la chiave, l’ho invitata a entrare con aria indifferente. Sembrava rilassata e abbronzata, chiacchierava allegramente del viaggio. Con disinvoltura, ho accennato al diario e al portatile. Il suo sorriso è svanito.

“Oh… l’hai visto?” ha detto, con tono che da leggero è diventato improvvisamente difensivo. “Guarda, posso spiegare.”

Si è scoperto che Maritza era stata davvero una ricercatrice, ma non più in modo ufficiale. In passato aveva lavorato in psicologia sociale, studiando il comportamento umano. Dopo aver perso i fondi per i suoi progetti, era diventata ossessionata dall’idea di proseguire le sue ricerche autonomamente. A quanto pare, io non ero l’unico “soggetto” osservato nel corso degli anni. Era convinta di aiutare le persone a comprendersi meglio.

“Ma non hai chiesto il permesso,” le ho fatto notare, ancora scosso dall’invasione della mia privacy.

Ha sospirato, passandosi le mani sulle tempie. “So che sembra terribile. Ma pensavo che documentare certi schemi potesse aiutare a migliorare la vita delle persone. La solitudine è un’epidemia silenziosa, sai.”

Le sue spiegazioni non giustificavano affatto le sue azioni, ma mi hanno fornito un contesto. Abbiamo parlato per ore, fissando dei limiti chiari e definendo le responsabilità. Alla fine, abbiamo raggiunto un compromesso: Maritza ha accettato di distruggere tutti i dati riguardanti me e ha promesso che, in futuro, avrebbe agito solo con il consenso dei partecipanti. In cambio, io non l’avrei denunciata—anche perché, a dirla tutta, sarebbe stato difficile dimostrare tutto.

Nei mesi successivi, è accaduto qualcosa di inaspettato. Io e Maritza siamo diventati davvero amici. Non per la sua “ricerca,” ma perché entrambi abbiamo riconosciuto quanto possa essere facile sentirsi soli. Maritza ha iniziato a organizzare piccoli incontri a casa sua, invitando i vicini a bere un caffè e fare due chiacchiere. Pian piano, il nostro cul-de-sac si è trasformato: da un insieme di sconosciuti a una vera comunità.

Ripensandoci, quel diario ha cambiato tutto—non solo per me, ma per tutti noi. È iniziato con un tradimento e una paura, ma è finito con comprensione e connessione. A volte, le verità più dure aprono la strada alle trasformazioni più profonde.

Lezione di vita: La fiducia è fragile, ma l’onestà può guarire anche le ferite più profonde. Che siate voi a osservare o a essere osservati, ricordate: i veri rapporti si fondano sul rispetto reciproco e sulla trasparenza.

