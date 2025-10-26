“La notte in cui mi hanno portato via da mia madre, il mio unico pensiero era la scuola e mantenere la promessa fatta a mio fratello.”

“La notte in cui mi hanno portato via da mia madre, era chiaro che ero più preoccupato di essere portato via dalla mia unica costante nella vita: la scuola elementare TA Sims. Fortunatamente, sono riuscito a stare con mio fratello e gli ho fatto capire chiaramente che non mi sarei lasciato portare via da lui. Con lui al mio fianco, avevo ancora lo stesso obiettivo: diventare qualcuno e scappare con mio fratello.





Per essere chiari, non avevo idea di cosa sarebbe stato, ma durante l’affidamento ricordo conversazioni chiare con i miei genitori adottivi su quando avrei potuto iniziare a lavorare, e avevo una bella collezione di riviste di auto usate conservata nella mia stanza. Avevo promesso che non l’avrei lasciato solo, né in affido né dopo.

Il rapporto: un’istantanea della mia vita

La notte in cui siamo stati affidati a una famiglia affidataria, un rapporto del Dipartimento per la famiglia e i servizi di protezione del Texas mi descriveva in questo modo:

“Michael sembra molto eloquente e intelligente. Era preoccupato di poter tornare a scuola. Ha chiesto se avrebbe ancora potuto frequentare le classi per studenti dotati e talentuosi nella sua nuova scuola.”

Rileggendo questo ora, ricordo chiaramente quanto fossi preoccupato di perdere la mia unica costante: la scuola.

La citazione qui sopra è tratta da un rapporto del Dipartimento per la Famiglia e i Servizi di Protezione del Texas, scritto su di me e mio fratello la notte in cui siamo stati dati in affido. Ho vissuto una vita turbolenta, piena di instabilità, che si trattasse di insicurezza alimentare e abitativa o di preoccupazioni generali per mio fratello James e la mia stessa sicurezza. Sapevo di avere una costante nella mia vita: la scuola . Andare in affido mi ha portato via qualcosa che sapevo di avere e mi ha gettato nell’incertezza. La scuola era importante per me perché sapevo che era la mia via d’uscita dalla situazione attuale, anche a un’età così giovane.

La scuola come rifugio sicuro

La scuola elementare TA Sims era il mio rifugio sicuro. Il posto dove potevo mangiare due volte al giorno. Il posto dove mi sentivo al sicuro. Il posto dove mi impegnavo per raggiungere i miei obiettivi: diventare qualcuno e scappare con mio fratello. Ero orgogliosa di essere una studentessa della GT, di prendere buoni voti e di essere la preferita della classe. Avevo molti premi e compiti da studente del mese da sfoggiare, ma nessuno di questi finiva sul frigorifero di casa. Cercavo di essere la migliore in tutto, ma c’erano momenti in cui le mie condizioni a casa erano evidenti a scuola.

Il costume di Harry Potter: orgoglioso ma imbarazzato

La nostra scuola ha organizzato una giornata in maschera a tema con i personaggi dei libri. Avevo una sola vera scelta: Harry Potter. Quella sera, correvo per casa perché sapevo che gli studenti meglio vestiti sarebbero stati premiati. Ho raccolto oggetti e il giorno dopo mi sono presentata a scuola con gli occhiali che avevo trovato, un sacco della spazzatura nero in cui avevo fatto un buco per indossarlo come mantello e un bastone. Quella mattina un’insegnante ha usato un pennarello marrone per disegnare la famosa cicatrice di Harry Potter. Ero emozionata di presentarmi a scuola, ma presto mi sono sentita in ansia quando mi sono trovata con i miei compagni. Mi hanno chiesto perché indossassi un sacco della spazzatura o chi avrei dovuto essere. Essere nella foto dei vincitori mi ha resa orgogliosa e imbarazzata allo stesso tempo. Ho iniziato a notare che, anche se mi sforzavo al massimo per nascondere la mia situazione familiare agli altri, loro se ne accorgevano, il che mi ha messa a disagio perché il mio unico posto sicuro stava venendo invaso.

Assistenza e difficoltà in casa

A casa, mi occupavo di mio fratello. Lo accompagnavo a scuola tutti i giorni, facendomi arrivare in ritardo quasi ogni giorno. Chiedevo soldi e vendevo oggetti a scuola per procurargli del cibo durante il fine settimana, ma tutti i soldi che guadagnavo, dovevo assicurarmi di tenerli nascosti a mia madre. I nostri pasti del fine settimana erano panini al pollo da Church’s Chicken. Niente a casa era al sicuro dal rischio di essere rubato o venduto.

Ho ricevuto una chitarra a Natale, ed ero felicissimo per questo regalo. La prima settimana che l’ho avuta, la suonavo fino a tarda notte. Non sapevo cosa stessi facendo, ma ero entusiasta di imparare. Un giorno, sono tornato a casa e ho scoperto che la mia chitarra era sparita. Mentre mia madre mi diceva che era stata rubata, un’altra persona che viveva con noi mi ha detto che mia madre l’aveva venduta quel giorno.

Un nuovo inizio: adozione e stabilità

L’ adozione di mio fratello e di me è stata la cosa migliore che potesse capitarci, e ha consolidato il nostro futuro. Anche se ho potuto vivere una vita più rilassata e stabile, questo non ha mai cambiato la mia personalità orientata agli obiettivi. Ricordo un giorno in cui i miei genitori mi fecero sedere e mi dissero che non dovevo più essere il genitore di James, ma potevo essere un bambino. Questo accadde all’età di 13 anni.

Ero sollevato, perché ora potevo fare le cose che avevo sempre desiderato. Mi sono iscritto a uno sport, alla UIL, a delle band e ho continuato gli studi. Sentivo che i miei genitori avevano fatto del loro meglio per far sì che l’intera infanzia si svolgesse nei cinque anni che avevo prima di andare al college. James e io abbiamo potuto viaggiare e ho potuto scoprire il mondo. Ho potuto visitare 6 paesi diversi, partecipare a campi estivi e provare sport ed esperienze che non avevo mai avuto l’opportunità di fare da bambino.

I miei insegnanti e genitori: influenze e ispirazioni

Ora attribuisco il mio successo alle esperienze che ho vissuto e alla dedizione dei miei genitori. Il loro amore e il loro sostegno mi hanno spinto a realizzare cose che non avrei mai immaginato nel mio futuro. Sono stato anche influenzato dai miei insegnanti alla TA Sims e, in seguito, alla Poetry Community Christian School, che mi hanno spinto a diventare insegnante e ora vicepreside. I miei più grandi insegnanti sono sempre stati i miei genitori, che mi hanno spinto a superare ogni aspettativa che avessi mai nutrito per me stesso. Mi hanno insegnato come l’impegno e l’onestà mi avrebbero portato lontano.

Una volta ho scritto un tema all’ultimo minuto per la lezione e mia madre ha trovato il foglio sulla mia scrivania con un 100 scritto in alto. Mia madre ha portato quel tema a scuola il giorno dopo e ha chiesto all’insegnante di abbassarmi il voto perché si aspettava di più e conosceva le mie capacità. Queste sono state le lezioni che mi hanno reso quello che sono.

Restituire: dare forma al futuro dei miei studenti

Ho trascorso l’intera carriera scolastica in scuole Title 1 mostrando agli studenti il ​​tipo di futuro che potevano raggiungere. Ho avuto così tanti studenti con cui potevo relazionarmi grazie alle mie esperienze di vita, e durante il pranzo o nei corridoi, brevi conversazioni hanno dimostrato che mi interessavo a ciò che stava accadendo nelle loro vite e che mi importava del loro futuro. Spero di continuare ad avere un impatto sulla vita degli studenti e, in futuro, spero che il mio raggio d’azione possa continuare a crescere”.