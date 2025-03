La polemica sui favoritismi nel Grande Fratello coinvolge Mariavittoria, mentre i fan protestano per la mancanza di sorprese a suo favore rispetto ad altri concorrenti.





Nella recente puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 marzo, si è accesa una vivace discussione sui social riguardo a Mariavittoria Minghetti. Con l’avvicinarsi di un nuovo appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini, i telespettatori sono in attesa di scoprire quale concorrente dovrà lasciare la Casa. In nomination ci sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri. Stando agli ultimi sondaggi, Mariavittoria e Stefania sembrerebbero al sicuro, mentre Chiara e Federico rischiano di essere eliminati, con il 22% e il 21% dei voti a loro favore.

Negli ultimi giorni, Mariavittoria ha guadagnato visibilità sui social per diverse ragioni, tra cui una sua imitazione di una coinquilina, probabilmente Shaila Gatta. Tuttavia, la situazione è degenerata quando è emersa una notizia che ha sollevato un’ondata di proteste tra i fan del reality. Infatti, si vocifera che Shaila riceverà una sorpresa durante la prossima diretta, ovvero la visita della madre. Questo ha suscitato malcontento tra i sostenitori di Mariavittoria, che hanno sottolineato come l’ex velina di Striscia non riceva una sorpresa da quasi quattro mesi.

Una telespettatrice ha commentato: “Mavi che non ha una sorpresa da non so quanto – e Shaila avrà di nuovo la sorpresa della madre”. La protesta è diventata virale, con molti utenti di Twitter che hanno espresso il loro disappunto. Un post recita: “Sto schiattando⚰️⚰️⚰️⚰️ VOTATE NON PRIVIAMOCI DI QUESTO CINEMA FINO ALLA FINE #tommavi #heleners #heleviers #morline #grandefratello”.

Un altro utente ha aggiunto: “L’ultima sorpresa a Mariavittoria è stata a novembre, quasi 4 mesi fa, e sono passati 115 giorni che non vede e non sente nessuno”. La frustrazione è palpabile e si intensifica alla luce di quanto dichiarato in passato da Jessica Morlacchi, la quale aveva insinuato che se gli autori decidessero di eliminare qualcuno, non ci sarebbe nulla da fare. Questo ha alimentato ulteriormente il sospetto che il Grande Fratello sia un programma pilotato.

La questione dei favoritismi è un tema ricorrente all’interno del reality. Non è raro che i concorrenti si trovino al centro di dinamiche che sembrano favorire alcuni a discapito di altri. In questo caso, il fatto che Shaila riceva una sorpresa mentre Mariavittoria è lasciata a bocca asciutta ha sollevato interrogativi sulla trasparenza delle decisioni della produzione.

La tensione tra i concorrenti è palpabile, con Lorenzo Spolverato e Shaila che continuano a vivere una relazione turbolenta, caratterizzata da litigi e riconciliazioni. Questo ha portato a una maggiore attenzione su di loro, a discapito di altri partecipanti come Mariavittoria, che si trova ora in una posizione svantaggiata.