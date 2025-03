La scossa sismica più intensa degli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei

Nella notte dell’13 marzo 2025, un terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso i Campi Flegrei, risultando essere il più potente registrato negli ultimi quarant’anni. La scossa, avvenuta alle 1:25, ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona, poiché la sua intensità è paragonabile a quella di un evento simile verificatosi il 20 maggio 2024, ma con la percezione che questa nuova scossa sia durata significativamente più a lungo. I dati provenienti dai sismografi posizionati nella zona della Solfatara mostrano chiaramente l’entità dell’evento, con oscillazioni che hanno superato i limiti di registrazione.





L’Osservatorio Vesuviano ha emesso un bollettino di sorveglianza che mette in evidenza un fenomeno preoccupante: il suolo nei Campi Flegrei sta subendo un sollevamento di circa 3 centimetri al mese negli ultimi tre settimane. Questo incremento rappresenta un raddoppio della velocità rispetto all’ultima misurazione effettuata, che riportava un sollevamento di 1,5 centimetri al mese.

I dati raccolti nelle ultime tre settimane indicano una ripresa significativa del sollevamento del terreno, con una velocità media preliminare di circa 30±5 mm/mese. È importante sottolineare che questo valore è ancora da considerarsi preliminare, in attesa di ulteriori conferme che saranno disponibili nelle prossime settimane. La situazione è monitorata costantemente dagli esperti, che analizzano i dati per comprendere le implicazioni di questo fenomeno geologico.

La comunità locale è in allerta, poiché un aumento della sismicità e del sollevamento del suolo potrebbe essere indice di attività vulcanica. I Campi Flegrei sono noti per la loro natura geologicamente instabile e per la presenza di un calderone vulcanico, il che rende fondamentale la sorveglianza continua. Gli scienziati stanno analizzando la correlazione tra il sollevamento del suolo e l’attività sismica, cercando di fornire risposte e rassicurazioni alla popolazione.

Le autorità competenti hanno avviato incontri informativi per la cittadinanza, al fine di fornire aggiornamenti e indicazioni su come comportarsi in caso di ulteriori eventi sismici. È stato raccomandato ai residenti di rimanere vigili e di seguire le indicazioni delle autorità locali, in modo da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.