La soprano Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto a 89 anni, sottolineando il profondo legame che li ha uniti per 18 anni





Tra i tanti omaggi alla figura di Pippo Baudo, celebre conduttore televisivo morto il 16 agosto all’età di 89 anni, spicca quello della soprano Katia Ricciarelli, sua ex moglie. I due si erano sposati nel 1986 a Militello, in Sicilia, e dopo un matrimonio durato 18 anni avevano deciso di separarsi nel 2004. Nonostante la fine della loro relazione, la Ricciarelli ha espresso parole di grande affetto e rispetto per l’uomo che ha condiviso con lei una parte significativa della sua vita.





In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, la soprano ha dichiarato di essere rimasta profondamente colpita dalla notizia della morte di Baudo. “Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme”, ha detto. La Ricciarelli ha anche ammesso che inizialmente non credeva alla notizia della sua scomparsa, data la frequenza con cui in passato si erano diffuse false voci sulla sua morte. Tuttavia, il dolore per la perdita è reale: “Al di là di come è andata tra noi, spero di rincontrarlo lassù e farci quattro risate”.

Il legame tra i due, secondo quanto raccontato dalla soprano, è stato segnato da un profondo amore e rispetto. “Ci siamo sposati per amore”, ha sottolineato, aggiungendo che dal punto di vista professionale Baudo è stato sempre una persona straordinaria. Per la Ricciarelli, l’ex marito rappresentava il numero uno nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la separazione e il lungo periodo di distacco, l’affetto nei suoi confronti non è mai venuto meno.

Il matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo fu celebrato il 19 gennaio 1986 nella cittadina siciliana di Militello. La soprano aveva definito quell’unione “l’amore della mia maturità” e aveva espresso il desiderio di invecchiare insieme a lui. Tuttavia, nel 2004, i due decisero di porre fine alla loro relazione. Da allora, secondo quanto raccontato dalla Ricciarelli in precedenti interviste, non hanno più avuto contatti. “Non lo sento da quando abbiamo divorziato eppure dopo di lui non ho avuto più una storia”, aveva rivelato.

Nonostante la distanza che li aveva separati negli ultimi anni, la Ricciarelli ha sempre mantenuto una disponibilità nei confronti dell’ex marito. “Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento”, aveva detto in passato. Questo sentimento di affetto e rispetto reciproco sembra essere rimasto immutato fino alla fine.

Ricordando i momenti vissuti insieme, la soprano ha raccontato che ogni volta che si incontravano dopo tanto tempo, era come se nulla fosse cambiato: “È come se non fosse successo mai niente”. Ora, con la morte di Baudo, la Ricciarelli sente che si chiude un’altra importante parentesi della sua vita. “Quando sarà per me, spero di ritrovarmi con Pippo per quattro risate”, ha concluso.

La figura di Pippo Baudo non è stata solo centrale nella vita personale della Ricciarelli, ma anche fondamentale per il panorama televisivo italiano. Il conduttore è stato ricordato da numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo, tra cui Renzo Arbore, che lo ha definito “la laurea della Tv”. Arbore ha anche raccontato un episodio significativo nella carriera di Baudo, quando quest’ultimo lasciò la Rai a causa delle critiche ricevute e fu proprio lui ad aiutarlo a tornare.



