La spaventosa verità dietro la richiesta di spegnere le luci e chiudere le tende a bordo della nave da crociera

Viaggiare a bordo di una nave da crociera di lusso è spesso considerato il sogno per eccellenza di ogni vacanza. Tuttavia, pochi sanno che esistono rischi — rari ma reali — legati a determinate rotte. Una passeggera della Cunard Queen Anne, attualmente impegnata nel suo viaggio inaugurale intorno al mondo della durata di 111 notti con partenza da Amburgo, ha raccontato un episodio inatteso legato alla sicurezza durante l’attraversamento di specifiche aree geografiche.





La crociera, che tocca destinazioni iconiche come New York, Sydney, Hawaii, Penang e Città del Capo, include anche il passaggio nel Mar di Sulu-Celebes, una regione nota per l’attività di pirateria. In un video diventato virale su TikTok, con oltre 8 milioni di visualizzazioni, si vedono i passeggeri ricevere indicazioni dal comandante di bordo: spegnere le luci, chiudere le tende durante la notte e aspettarsi la chiusura dei ponti esterni nelle ore notturne. Ma non si trattava di una semplice misura per il comfort degli ospiti: era una questione di sicurezza e sopravvivenza.

L’annuncio del capitano ha parlato apertamente di un “livello elevato di allerta per la sicurezza” a causa dell’attraversamento di acque considerate ad alto rischio di attacchi da parte di pirati. Mentre molti utenti si sono mostrati scioccati nello scoprire che la pirateria rappresenta ancora oggi una minaccia concreta, diversi viaggiatori esperti hanno confermato che si tratta di una realtà ben nota in alcune aree del mondo. Un commento ha citato l’esperienza di una persona che ha lavorato a bordo di una nave dotata di sicurezza armata durante il transito nei pressi della Somalia.

Un altro utente ha cercato di rassicurare i più preoccupati, spiegando che un attacco a una nave passeggeri comporterebbe una risposta immediata e decisa da parte delle forze navali. Sebbene la minaccia sia considerata bassa, il fatto che anche le crociere di lusso adottino ancora oggi queste precauzioni ha lasciato molti utenti sorpresi — e lievemente inquieti — riguardo a ciò che realmente può accadere in alto mare.