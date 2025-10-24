La vicina ha cercato di rubarmi il marito — così le ho restituito il favore





La mia nuova vicina, Claire, appena ventisettenne, aveva da poco lasciato un uomo con il doppio dei suoi anni. In qualche modo era riuscita a ottenere la casa di lui e si era trasferita proprio accanto a noi. Non passò molto tempo prima che puntasse gli occhi su mio marito, Mark, cinquantottenne.





Il suo obiettivo era chiaro: il lauto stipendio di mio marito. Il suo modo di flirtare passò rapidamente dal sottile al sfacciato, fino a rendere la situazione davvero imbarazzante.

Una sera, chiamò Mark dicendo di avere un’emergenza idraulica. Quando lui si presentò, lei iniziò a spogliarsi. Io ho 54 anni e, a quel punto, avevo davvero superato il limite della pazienza.

Decisi che era ora di darle una lezione che non avrebbe dimenticato — e di farlo in modo che tutti potessero vederlo.

Il primo passo? Presi il telefono di Mark una sera e le mandai un messaggio fingendomi lui:

“Ehi. Ti ho pensato. Incontriamoci in un posto più privato. Sai quel piccolo capanno in fondo al tuo giardino? Alle 21. Ti aspetto lì.”

Lei rispose con una faccina ammiccante:

“Sapevo che alla fine ti saresti deciso.”

L’audacia mi fece ridere. Quello che lei non sapeva era che non stavo organizzando un incontro con Mark — ma con me.

Alle 20:55, indossai una felpa nera con il cappuccio, tirai i lacci e mi intrufolai nel suo giardino passando dal vicolo laterale. Aveva uno di quei capanni con i pannelli di vetro, convinta che nessuno potesse vederci dentro quando le luci erano spente.

Mi accovacciai dietro le ortensie e la vidi entrare, vestita come se dovesse sedurre una rockstar: trucco pesante, tacchi alti e una ridicola vestaglia di seta rossa.

Accese una candela e si mise ad aspettare.

Dopo dieci minuti, le inviai un secondo messaggio dal telefono di Mark:

“Spogliati. Voglio vederti.”

Lei esitò, poi lentamente si tolse la vestaglia. Scattai alcune foto — non per ricattarla, ma per dimostrare fin dove fosse disposta a spingersi.

Poi mi avvicinai al capanno, bussai e entrai.

Non dimenticherò mai la sua espressione: occhi spalancati, bocca aperta. Si affrettò a coprirsi, gridando:

“Cosa ci fai qui?!”

Sorrisi.

“Oh, pensavi fosse la tua serata? Volevo solo vedere com’è fatta una rovinafamiglie quando perde.”

Provò ad avvicinarsi, ma io alzai il telefono e dissi:

“Toccami, e queste foto le vedranno tutti i nostri cari vicini. Compresa Marla, quella del gruppo Facebook del quartiere.”

Lei si immobilizzò. Uscendo, cancellai le foto davanti a lei: non volevo rovinarle la vita, solo darle una lezione di umiltà.

Pensavo fosse finita lì. Ma Claire aveva un ego troppo grande per arrendersi.

La mattina dopo, la trovai nel mio vialetto, a piangere davanti a Mark.

“Mi sta minacciando!” singhiozzava, aggrappata al suo braccio. “È entrata in casa mia e ha detto che mi rovinerà se non lo lascio in pace.”

Mark la guardò come se vedesse un mix di formaggio e profumo a buon mercato. Poi rispose, freddo:

“Claire, sei stata tu a invitarmi ieri sera per sedurmi. Mia moglie mi ha mostrato i tuoi messaggi. Ora vuoi fare la vittima?”

Lei diventò prima rossa, poi bianca. Mark la lasciò lì, mi mise un braccio attorno e disse:

“Andiamo a raccontarlo alla presidente dell’associazione di quartiere.”

La presidente, Greta, una donna di mezza età severa ma giusta, ascoltò tutto e chiese:

“Avete le prove?”

Mostrai i messaggi. Greta sorrise con aria compiaciuta.

“Perfetto. Abbiamo i presupposti per un richiamo per disturbo, condotta indecente e forse anche per adescamento, visto che ha attirato Mark sul suo terreno con false intenzioni.”

Claire ricevette tre avvisi disciplinari in un solo giorno.

Ma non si arrese. Iniziò a dipingersi come una vittima, dicendo a tutti che ero gelosa e insicura, e che lei era solo gentile con Mark. Peccato che pubblicasse ogni mattina selfie in bikini sul portico, scrivendo “healing time” come se fosse in una soap opera.

Così decisi di colpirla socialmente.

Organizzai un brunch per tutte le donne del quartiere: mimose, quiche e chiacchiere leggere.

Dopo un paio di bicchieri, dissi con calma:

“Ragazze, penso che abbiate il diritto di sapere che tipo di vicina abbiamo.”

Mostrai loro la stampa dei messaggi di Claire, senza commenti né modifiche.

Entro un’ora, metà delle donne la tolse dai social, e l’altra metà giurò di non lasciare mai più i mariti soli nel giardino.

Ma lei continuava a fingere indifferenza, pubblicando frasi pseudo-filosofiche su “donne anziane intimidite dalla giovinezza”.

Poi arrivò il karma.

Un giorno arrivò un furgone: non era per lei, ma per i vicini di fronte. Claire uscì e iniziò a flirtare con il fattorino. Solo che, poco dopo, arrivò la fidanzata del fattorino: tatuaggi, stivali e sguardo da “non scherzare con me”.

Quando vide Claire toccare il petto del ragazzo, esplose:

“Cosa sei, una collezionista di uomini altrui?!”

Claire scappò in casa e sbatté la porta.

La mattina dopo, qualcuno aveva scritto con gessetti rosa sul suo garage:

“STATTI AL TUO POSTO.”

Nessuno denunciò nulla. Tutti sapevamo.

Poco dopo, una donna elegante si presentò alla mia porta.

“Sono Sandra, la ex-capo di Claire,” disse. “O meglio, ex in tutti i sensi.”

Mi raccontò che Claire si vantava in ufficio di “uscire” con mio marito e mostrava messaggi ai colleghi. Uno di loro aveva girato tutto a Sandra.

“L’ho licenziata due ore fa,” concluse. “Volevo solo dirti che non eri pazza. Lei cercava davvero di rubarti il marito.”

La ringraziai. Prima di andare, mi disse:

“Se fossi stata io, le avrei affondato le gomme in un lago.”

Quella donna mi piacque.

Quella sera Mark mi portò a cena in una steakhouse. Tra un bicchiere e l’altro mi disse:

“Mi dispiace non averla allontanata subito.”

Sorrisi.

“Non importa. Volevo gestirla a modo mio.”

“E ci sei riuscita,” rispose. “Con classe.”

Claire alla fine si trasferì. Nessuno la odiava — semplicemente non la voleva più intorno.

Una famiglia con tre bambini comprò la casa dopo di lei. Piantarono lavanda, montarono un’altalena e ci salutarono con un sorriso ogni volta che ci vedevano.

La via tornò tranquilla.

E io ho imparato una grande lezione: certe persone vivono di attenzione. Non importa se positiva o negativa, purché siano al centro.

Ma se togli loro la luce dei riflettori… svaniscono.

Quindi, se vi capita una “Claire” nella vita, non scendete al suo livello. Non serve gridare. Basta riprendersi la propria pace, un gesto silenzioso alla volta.

A volte la vendetta più elegante è vivere bene, circondati da chi conosce il vostro valore, sorseggiando il caffè nella propria cucina, mentre le regine del dramma impacchettano le loro bugie per andarsene altrove.

👉 Ricordate: la calma vince. Sempre.



