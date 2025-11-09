Lacrime di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: “Ho cresciuto da sola i miei due figli, non sapevo essere madre”





Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha commosso il pubblico aprendo il cuore sulla propria vita privata. In un momento di grande sincerità, la conduttrice ha raccontato le difficoltà affrontate come madre single, ricordando il periodo in cui ha dovuto crescere da sola i suoi due figli.





“Non riuscivo ad avere il mio primo figlio e stavo impazzendo. Quando avevano 5 e 7 anni mi sono separata dal loro padre. Mi sono ritrovata sola con loro, senza sapere davvero come fare la madre, perché non avevo avuto un esempio”, ha confidato tra le lacrime.

Visibilmente emozionata, D’Urso ha ripercorso i momenti più dolorosi della sua vita, tra la depressione e la perdita di peso dovute al dolore della separazione. “Non ho mai detto una parola contro il loro papà. C’è stato un periodo di sofferenza, piangevo da sola, ma ho scelto di reagire e tornare al lavoro per dare ai miei figli un futuro sereno”, ha spiegato.

Orgogliosa del percorso dei suoi ragazzi, ha poi aggiunto: “All’inizio non hanno vissuto bene la mia assenza, ma oggi sono uomini generosi e realizzati, senza mai approfittare del fatto di essere i ‘figli di Barbara D’Urso’”.

La conduttrice si è quindi esibita in un intenso pezzo di danza moderna, trasformando la sua storia in movimento. Durante la coreografia ha evocato anche la nostalgia di una madre che sente la distanza dei figli ormai adulti: “Aspetto una telefonata che non arriva”, ha detto con voce rotta.

In studio l’atmosfera si è fatta carica di emozione, anche se Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno trovato la performance “troppo melodrammatica”. “Sembrava tutto un po’ zuccheroso, la mano che trema alla fine l’avrei evitata”, ha commentato Lucarelli.

D’Urso ha risposto con semplicità e ironia: “È proprio quella la parte che preferisco. Ho voluto rappresentare una mamma anziana, curva, che ancora aspetta con amore una chiamata dai suoi figli”.



