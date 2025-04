Lanciano, un’auto investe la folla dopo le celebrazioni del 25 aprile: un morto e numerosi feriti

Un drammatico incidente ha sconvolto la città di Lanciano, in provincia di Chieti, al termine delle celebrazioni per il 25 aprile. Un’automobile ha investito alcuni pedoni, provocando la morte di una persona e ferendo altre. L’incidente si è verificato alla fine della manifestazione in Piazza Pace, organizzata dall’Anpi presso il monumento agli Eroi Ottobrini.





Secondo le prime ricostruzioni, i partecipanti stavano dirigendosi verso Piazza Plebiscito per proseguire le commemorazioni. Improvvisamente, un veicolo guidato da un uomo ha percorso a velocità elevata la discesa di Via del Torrione, travolgendo la folla. Almeno due persone sono state sbalzate in aria, e tra queste, un ex carabiniere di 81 anni è deceduto sul colpo. Una donna ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Lanciano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, ambulanze e un elicottero del 118. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità.

L’evento ha gettato nello sconforto la comunità locale, che si era riunita per commemorare una giornata storica e si è trovata invece a fronteggiare una tragedia. Le celebrazioni del 25 aprile, che in tutta Italia ricordano la liberazione dal nazifascismo, sono state bruscamente interrotte da questo tragico evento.

I testimoni presenti sul posto hanno descritto scene di panico e confusione. “È stato un momento terribile, nessuno si aspettava una cosa del genere”, ha riferito uno dei partecipanti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto nei minimi dettagli.

La perdita dell’ex carabiniere ha colpito profondamente la comunità di Lanciano, che lo conosceva come una persona rispettabile e impegnata nel sociale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure di sicurezza per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro. La sicurezza durante le manifestazioni pubbliche è diventata una priorità, e si stanno considerando nuovi protocolli per garantire la protezione dei partecipanti.

Mentre le indagini proseguono, il sindaco di Lanciano ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e dei feriti. Ha inoltre promesso che verranno prese tutte le misure necessarie per fare giustizia e prevenire ulteriori tragedie.

La comunità si è stretta attorno ai familiari delle vittime, offrendo supporto e solidarietà in questo difficile momento. Gli abitanti di Lanciano sperano che si possa fare chiarezza sui fatti e che vengano adottate misure concrete per garantire la sicurezza di tutti durante eventi pubblici.