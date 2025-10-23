Landini, ennesima provocazione alla Meloni! Invece di scusarsi, va in diretta a vaneggiare sul termine “cortigiana”





Il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, intervenuto a Realpolitik su Rete 4, ha ribadito la sua posizione in merito alle dichiarazioni riguardanti la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Landini ha affermato di aver utilizzato il termine “cortigiana” in riferimento alla presenza della Presidente Meloni in un contesto di omaggio al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definito dall’intervistato come “imperatore di turno”. Landini ha precisato di aver fornito chiarimenti in diretta televisiva al momento della dichiarazione, al fine di evitare fraintendimenti.





Landini ha inoltre espresso sorpresa per la reazione della Presidente Meloni, intervenuta 48 ore dopo la sua dichiarazione, sottolineando che, data la potenziale ambiguità del termine utilizzato, aveva già provveduto a fornire le dovute precisazioni. Il Segretario Generale della CGIL ha mantenuto la sua posizione, senza presentare scuse, e ha proseguito il suo intervento con ulteriori critiche al Presidente degli Stati Uniti.

“Meloni secondo me continua a fare un errore – ha proseguito il sindacalista -. Io in quelle piazze ci sono stato ed erano trasversali, per me c’era anche gente che ha votato per lei. La presidente sta sottovalutando quello che è avvenuto” e “se uno non coglie questa trasversalità vuol dire che non sta capendo cosa sta avvenendo. Fossi stato nel presidente del consiglio avrei ringraziato le persone che sono andate in piazza, siccome fa la patriota: quelle persone hanno difeso l’onorabilità del Paese. Ci sono momenti in cui ci vuole un po’ di umiltà – ha aggiunto — di fronte alla guerra e a un genocidio, uno non è che va in piazza ‘contro qualcuno’, la gente ha rinunciato a un pezzo di stipendio. Secondo me Meloni sta sbagliando, bisogna essere in sintonia con il Paese”.

Poi c’è stato spazio anche per una piccola riflessione sul superbonus. “Che la scarsità di risorse in Manovra sia colpa del superbonus è ipocrisia, perché il superbonus lo hanno votato e difeso tutti – ha detto Landini -. Chi ha detto, sin dall’inizio, che quella misura doveva avere dei paletti è stata la Cgil”.



