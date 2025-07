L’attrice italiana Caterina Murino, nota per il suo ruolo in Casino Royale, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito tramite fecondazione in vitro

L’attrice Caterina Murino, celebre per il suo ruolo di Bond girl in “Casino Royale”, ha condiviso una notizia personale e significativa: è in attesa del suo primo figlio. La gravidanza, annunciata in un’intervista alla rivista francese Gala, è il risultato di un percorso di fecondazione in vitro. A 47 anni, l’attrice ha deciso di affidarsi alla medicina per realizzare il suo desiderio di diventare madre, dopo aver affrontato sfide e difficoltà lungo il cammino.





Nella sua intervista, Murino ha raccontato le emozioni e le difficoltà vissute nel tentativo di concepire. L’attrice ha rivelato di aver subito due aborti spontanei prima di riuscire a coronare il sogno di avere un bambino. “Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre”, ha dichiarato, sottolineando quanto sia stato importante il supporto del suo compagno, Édouard Rigaud, durante tutto il processo.

La nascita del bambino è prevista per la fine dell’estate, e fino ad ora la gravidanza procede senza complicazioni. Murino ha espresso gratitudine e felicità per questa nuova fase della sua vita, affermando che non ha riscontrato problemi come diabete o insonnia durante la gestazione. “Oggi sono grata e felice di poter iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, ha aggiunto.

La storia d’amore tra Caterina Murino e Édouard Rigaud è iniziata nel 2016. La coppia vive insieme nel quartiere di Montmartre a Parigi, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Rigaud, avvocato con studio nella capitale francese, è una figura discreta e distante dal mondo cinematografico. Nonostante ciò, ha sempre sostenuto l’attrice nei momenti più difficili e durante il lungo percorso verso la maternità.

Nel 2023, Murino ha ricoperto il ruolo di Madrina del Festival di Venezia, un momento importante della sua carriera che ha condiviso con il suo compagno sul red carpet. La loro relazione, solida e duratura, è stata un pilastro fondamentale per l’attrice durante gli ultimi anni.

L’annuncio della gravidanza arriva dopo un periodo complicato per Murino, che ha affrontato non solo le difficoltà fisiche legate ai tentativi di concepimento, ma anche il peso emotivo degli aborti spontanei. Tuttavia, l’attrice sarda non ha mai perso la speranza e ha deciso di intraprendere la strada della fecondazione in vitro per realizzare il suo sogno. “Non è stato facile, ma ora posso dire che ne è valsa la pena”, ha affermato.

La scelta di condividere pubblicamente questa esperienza riflette il desiderio di Murino di sensibilizzare sull’importanza della medicina riproduttiva e sulle sfide che molte donne affrontano nel diventare madri. Con queste parole, l’attrice spera di offrire un messaggio di speranza e incoraggiamento a chi si trova in situazioni simili.

La carriera di Caterina Murino, che include ruoli memorabili in film internazionali e produzioni teatrali, è stata caratterizzata da grande determinazione e impegno. Ora, con l’arrivo del suo primo figlio, l’attrice si prepara ad affrontare una nuova avventura personale che arricchirà ulteriormente la sua vita.

Con questa notizia, Murino dimostra ancora una volta la sua capacità di affrontare le sfide con forza e determinazione. La sua storia rappresenta un esempio positivo per chiunque si trovi ad affrontare ostacoli nel percorso verso la maternità o altri obiettivi personali.

La gravidanza di Caterina Murino segna un momento significativo nella vita dell’attrice, che si appresta a diventare madre per la prima volta insieme al suo compagno Édouard Rigaud. La coppia, che vive a Parigi, attende con gioia l’arrivo del bambino e si prepara a iniziare questo nuovo capitolo insieme.