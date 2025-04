Laura Pausini, ecco come ha perso 20 chili: la cantante risponde e racconta la sua dieta

Durante le festività pasquali, Laura Pausini ha scelto di trascorrere il tempo al mare, condividendo con i suoi follower su Instagram una serie di fotografie che la ritraggono felice e radiosa. In uno dei post, ha scritto: “Buona Pasqua a tutti con un sorriso”, ricevendo una pioggia di commenti da parte dei fan. Tra questi, una follower ha chiesto all’artista come fosse riuscita a perdere 20 chili, aprendo la strada a una risposta sincera da parte della cantante.





Laura Pausini ha deciso di rispondere alla curiosità dell’utente, svelando i dettagli del suo percorso di dimagrimento. La cantante ha spiegato di aver intrapreso una dieta con l’assistenza di un dietologo circa un anno fa. Ha dichiarato: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai”. Questo impegno ha incluso anche l’attività fisica, con Pausini che ha cominciato a fare ginnastica tre volte alla settimana per un intero anno. Inoltre, ha partecipato a un tour che la portava sul palco per tre ore ogni sera, dove non si risparmiava affatto.

Per monitorare i progressi, Laura si pesava una volta al mese, cercando di capire se le sue scelte alimentari e il regime di esercizio stessero dando i loro frutti. Ha sottolineato che il suo ritorno alla forma fisica è stato frutto di “fatica e costanza”. Ha inoltre rimarcato la sua motivazione a perdere peso, affermando di voler eliminare i chili che le impedivano di sentirsi serena sia sul palco che nella vita quotidiana.

Nel suo racconto, Pausini ha chiarito che non ha cercato scorciatoie per dimagrire. Ha affermato: “Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti me lo consigliassero”. La cantante ha espresso l’importanza di prendersi cura della propria salute, preferendo informarsi su eventuali rischi prima di intraprendere qualsiasi trattamento. Ha detto: “Non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni”.

Laura Pausini ha concluso la sua riflessione sottolineando che, per perdere peso, ci vogliono “soprattutto volontà e sacrificio”, e che affrontare il percorso senza fretta porta benefici non solo al corpo, ma anche allo stato d’animo. Ha evidenziato che, seguendo questo approccio, anche la pelle e il buonumore possono trarre vantaggio dal processo di dimagrimento.

La risposta di Pausini ha suscitato un grande interesse tra i suoi fan, molti dei quali hanno apprezzato la sua sincerità e la sua dedizione nel mantenere uno stile di vita sano. La cantante, con la sua esperienza personale, offre così un messaggio di incoraggiamento a chiunque stia affrontando sfide simili. La sua storia dimostra che con impegno e determinazione, è possibile raggiungere obiettivi di salute e benessere.

In un mondo dove le soluzioni rapide e i metodi poco salutari sono spesso promossi, Laura Pausini rappresenta un esempio di come la disciplina e la cura di sé possano portare a risultati duraturi. La sua esperienza di perdita di peso non è solo un traguardo personale, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di un approccio equilibrato e consapevole alla salute.