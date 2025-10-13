Lavoro in un salone di bellezza.





Un giorno, un uomo entrò per prendere sua moglie, una nostra cliente abituale.





Lei gli disse con disinvoltura: “Amore, paga tu la mia manicure. Sono 300 dollari.”

Rimasi paralizzata dallo shock: la nostra tariffa è di 50 dollari. L’uomo pagò senza battere ciglio e uscirono insieme.

Pochi minuti dopo, la cliente rientrò di corsa nel salone, urlando: “Tu non gli dirai una parola! Hai capito?!”

Rimasi lì, ancora con la ricevuta in mano, completamente senza parole.

Si chiamava Mirella. Una delle nostre affezionate. Arrivava sempre con tacchi firmati, profumata di gelsomino e caffè. Sicura di sé, appariscente, ma mai scortese.

“Perché gli hai mentito?” le chiesi a bassa voce, mentre le altre estetiste fingevano di non ascoltare.

I suoi occhi si muovevano nervosi prima di fissarsi nei miei. “Tu non capisci. Lui mi deve qualcosa,” sibilò. “Fai finta che fosse un trattamento di lusso, ok?”

Poi si voltò di scatto e se ne andò, la lunga coda di cavallo che ondeggiava con decisione.

Quella sera non riuscii a smettere di pensarci. C’era qualcosa che non tornava. Non volevo giudicare—ne avevo viste di ogni tipo da parte delle clienti—ma questa storia… era diversa. Sembrava solo l’inizio di qualcosa di molto più profondo.

Una settimana dopo, Mirella tornò. Con la solita sicurezza, la solita routine. Come se nulla fosse accaduto.

Ma stavolta mi porse una banconota da venti dollari piegata e mi sussurrò: “Grazie per aver taciuto.”

Non sapevo cosa rispondere. Una parte di me si sentiva complice, trascinata in una bugia. L’altra… si chiedeva se fosse davvero affar mio.

Due settimane dopo, si presentò suo marito. Da solo.

Attese all’ingresso, visibilmente agitato. “C’è Mirella?”

“No, oggi no,” risposi.

Sospirò. “Me lo immaginavo.” Poi mi guardò e mi fece una domanda che non mi aspettavo.

“Posso chiederti una cosa? Sii sincera.”

Annuii, con il cuore che batteva forte.

“Quel giorno… quando ha detto che la manicure costava 300 dollari. Era vero?”

Rimasi immobile.

Sembrava stanco. Non arrabbiato, solo… svuotato.

“Non voglio creare problemi,” aggiunse. “È solo che… è da un po’ che mi chiedo se mi sta dicendo la verità. Su tante cose.”

Sentivo le altre estetiste ascoltare, fingendo di lavorare. Mi avvicinai un po’ e dissi piano: “Noi non offriamo nessun servizio da 300 dollari.”

Lui annuì, come se in fondo lo sapesse già. Poi mi ringraziò sottovoce e se ne andò.

Quella sera ricevetti un messaggio da un numero sconosciuto.

“Non ne avevi il diritto. Mi fidavo di te.”

Era Mirella.

Non risposi.

Per un po’, pensai che fosse finita lì. Lei smise di venire. Anche suo marito non si fece più vedere.

Poi, un pomeriggio, quasi due mesi dopo, entrò una donna che non avevo mai visto prima—capelli scuri ricci, occhiali da sole enormi, un’energia nervosa.

Si sedette e disse: “Credo di aver bisogno di un cambiamento.”

Parlammo del più e del meno, e a metà del taglio disse all’improvviso: “Ti ricordi di Mirella, vero?”

Per poco non lasciai cadere le forbici.

Sorrise appena. “Sono sua sorella.”

Scoprii che Mirella aveva lasciato la città dopo che il marito aveva chiesto il divorzio. Aveva scoperto che non si trattava solo di bugie sul denaro—lei nascondeva molto di più. Carte di credito segrete. Un secondo telefono. E forse anche un’altra persona.

La sorella non cercava di giustificarla, ma disse una cosa che mi colpì profondamente.

“Mirella non è cattiva. Solo… stanca di sentirsi piccola. Per tutto il matrimonio si è sentita invisibile. Pensava di dover sembrare ‘di più’, anche se questo significava mentire.”

Quelle parole mi colpirono più di quanto avessi previsto.

Lavoro in quel salone da cinque anni. Ho visto ogni tipo di donna—forti, fragili, silenziose, con storie nascoste sotto strati di trucco e silenzi. Ma non avevo mai pensato a perché una donna come Mirella potesse arrivare a mentire così.

Quella sera pensai a tutti i piccoli modi in cui le persone cercano di sentirsi viste.

C’è chi lo fa con la gentilezza. Chi con lo status. E chi con le bugie.

E a volte, quando una persona è ferita dentro, non sa nemmeno come chiedere amore. Allora cerca potere, invece.

Non credo che Mirella volesse fare del male. Credo solo che non volesse più sentirsi quella che chiedeva attenzione. Anche se questo significava fingere di essere un’altra persona.

La volta successiva, quando una cliente seduta sulla mia poltrona mi parlò di un “trattamento viso da 400 dollari” che non era mai avvenuto, non la corressi.

Sorrisi, e le chiesi se voleva un po’ di olio di rosa in più per il massaggio al cuoio capelluto.

Perché a volte, dare un po’ di dignità a qualcuno—anche se avvolta nella finzione—costa molto meno della verità.



