Le condizioni di salute di Emilio Fede, storico direttore del Tg4, si sono aggravate. Il giornalista 94enne è ricoverato presso una struttura sanitaria a Segrate, vicino Milano





Le condizioni di Emilio Fede, noto giornalista e storico direttore del Tg4, hanno subito un peggioramento significativo. Fonti vicine alla famiglia hanno confermato che il 94enne, che aveva festeggiato il suo compleanno lo scorso giugno, si trova attualmente ricoverato presso la Residenza San Felice a Segrate, alle porte di Milano.





In una recente intervista rilasciata nel mese di luglio, Fede aveva affrontato con lucidità il tema della sua salute e delle notizie circolate in passato sulla sua presunta morte. “Ci ho fatto l’abitudine e non sono superstizioso”, aveva dichiarato, aggiungendo: “È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo.”

Il giornalista aveva inoltre sottolineato l’importanza dei rapporti umani e dell’affetto ricevuto nella struttura dove è ricoverato: “In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri.” Queste parole riflettono un aspetto più intimo della vita di Fede, che negli ultimi anni ha vissuto lontano dai riflettori.

Non è la prima volta che Emilio Fede si trova in una struttura sanitaria. Già lo scorso anno era stato ospite di una RSA, dove un video girato da un infermiere era diventato virale sui social media. Nel filmato, si vedeva il giornalista rispondere a una domanda scherzosa su chi preferisse tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mostrando un lato di sé lontano dall’immagine che aveva caratterizzato le sue apparizioni televisive, ormai sempre più sporadiche.

La carriera di Emilio Fede nel mondo del giornalismo è stata lunga e ricca di successi. Dopo aver iniziato alla Rai, dove ha ricoperto il ruolo di direttore del Tg1 negli anni Ottanta, ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita di Studio Aperto all’inizio degli anni Novanta. Tuttavia, è stato il suo incarico come direttore del Tg4, che ha mantenuto dal 1992 al 2012, a consolidare la sua figura come uno dei volti più rappresentativi dell’era Berlusconi e del panorama televisivo italiano.

Nonostante l’assenza dagli schermi negli ultimi anni, Fede non ha mai smesso di commentare i cambiamenti nel mondo della televisione e del giornalismo. In una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche, aveva osservato: “Il giornalismo è cambiato”, lasciando intendere come il suo approccio professionale fosse legato a un’epoca ormai passata.

La sua carriera è stata segnata da momenti di grande notorietà e da episodi controversi, ma il suo contributo al panorama mediatico italiano rimane indiscutibile. Per vent’anni, Emilio Fede è stato il volto e la voce del Tg4, diventando un punto di riferimento per milioni di telespettatori.



