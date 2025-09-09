Le confessioni di Katia Ricciarelli a Verissimo: in onda domenica 14 settembre dopo la morte di Baudo





La celebre cantante lirica Katia Ricciarelli sarà tra gli ospiti della puntata di “Verissimo” in onda domenica 14 settembre. Il programma condotto da Silvia Toffanin, tornato sugli schermi dopo la pausa estiva, ospiterà l’artista che, per la prima volta, affronterà pubblicamente il dolore e l’amarezza per non essere stata avvisata in tempo della scomparsa di Pippo Baudo, suo ex marito e compagno di vita per molti anni.





Dopo la notizia della morte del celebre conduttore televisivo, Ricciarelli aveva manifestato il proprio dispiacere per aver appreso della sua scomparsa solo attraverso i media. In quell’occasione, aveva accusato le persone vicine a Baudo negli ultimi mesi di non averla informata, impedendole così di essergli accanto nei momenti finali. Durante l’intervista con Toffanin, la cantante approfondirà queste accuse, raccontando dettagli e riflessioni che finora non aveva condiviso pubblicamente.

Nonostante il lungo matrimonio con Pippo Baudo, durato dal 1986 al 2004, Katia Ricciarelli non ha partecipato ai funerali celebrati a Militello Val di Catania, città natale del conduttore. L’artista, infatti, ha spiegato di non essersi sentita in grado di affrontare il viaggio fino in Sicilia a causa di problemi di salute. Una recente caduta le aveva provocato la frattura di una costola, rendendo impossibile per lei spostarsi in quel momento così delicato. Tuttavia, ha voluto rendere omaggio all’ex marito partecipando alla camera ardente allestita a Roma, dove ha potuto dare il suo ultimo saluto.

Durante la camera ardente, un momento particolarmente toccante è stato l’abbraccio tra Katia Ricciarelli e Tiziana Baudo, figlia del conduttore. Le due donne, visibilmente commosse, si sono strette davanti alla bara in un gesto che ha rappresentato una tregua emotiva in un contesto tanto doloroso. Nonostante il rammarico per quanto accaduto, questo incontro ha offerto alla cantante un attimo di conforto e di riconciliazione con una parte della famiglia di Baudo.

L’intervista a “Verissimo” rappresenterà per Ricciarelli un’occasione importante non solo per ricordare pubblicamente l’uomo che è stato al suo fianco per quasi due decenni, ma anche per chiarire i suoi rapporti con alcune delle persone che hanno accompagnato Baudo negli ultimi anni della sua vita. In passato, la cantante aveva espresso giudizi severi nei confronti di queste figure, definendole “inaffidabili”. Sarà interessante scoprire se durante il colloquio con Silvia Toffanin emergeranno nuovi dettagli o se ci saranno ulteriori dichiarazioni che possano gettare luce su questa vicenda.

Il matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, celebrato nel 1986, è stato uno dei più chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano. La loro relazione, durata 18 anni, si è conclusa con una separazione nel 2004, ma i due sono rimasti legati da un rapporto di stima reciproca. Nonostante le divergenze che hanno portato alla fine del loro matrimonio, entrambi hanno sempre riconosciuto l’importanza che l’altro ha avuto nelle rispettive vite.

La partecipazione di Ricciarelli a “Verissimo” sarà senza dubbio un momento molto atteso dai telespettatori, curiosi di ascoltare il suo punto di vista su una vicenda che ha colpito profondamente l’opinione pubblica. La cantante avrà modo di raccontare non solo il suo dolore personale, ma anche di condividere ricordi e riflessioni su una figura iconica come quella di Pippo Baudo, che ha segnato la storia della televisione italiana.



