Le dichiarazioni di Francesca Sorrentino dopo il trono: “Un’esperienza profonda, a volte mi sono sentita isolata”

La partecipazione di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si è ufficialmente chiusa nei giorni scorsi. Dopo aver considerato l’idea di lasciare il trono a causa della mancanza di interesse da parte dei suoi corteggiatori, la giovane romana ha deciso di continuare la conoscenza con Gianluca Costantino, lontano dalle telecamere. Tuttavia, la loro relazione è durata solo pochi giorni.





In un post su Instagram, Sorrentino ha condiviso i suoi pensieri riguardo alla sua esperienza nel programma. A corredo di alcune immagini scattate dietro le quinte, ha scritto: “Come ogni capitolo, bello o brutto, anche questo è giunto al termine.

È stato un viaggio intenso, provante, emozionante, pieno di alti e bassi, un viaggio che mi ha messo alla prova”. Ha continuato spiegando come l’esperienza l’abbia portata a confrontarsi con i propri limiti e a riflettere su se stessa: “A volte mi sono sentita amata, a volte sola, a volte felice, a volte scoraggiata”.

Sorrentino ha poi sottolineato l’importanza del suo percorso, affermando: “È stato un viaggio che, sebbene mi abbia portato a una meta diversa da quella convenzionale, è stato vero: perché è stato il MIO viaggio”. Ha ringraziato il team del programma per il supporto ricevuto e per averle permesso di sentirsi a casa: “Porto tutto e tutti nel cuore per la delicatezza, la passione e la pazienza”.

Infine, ha fatto un riferimento alle recenti polemiche riguardanti la sua relazione con Costantino, affermando: “Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: imperfetta, a volte scomposta, ma sempre VERA”. A poche ore dalla pubblicazione del suo messaggio, Costantino ha condiviso la sua versione su Instagram, esprimendo il desiderio di “tornare a sorridere, stare bene e lasciarmi travolgere da nuove emozioni”.