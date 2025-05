Le dicono che il bimbo che portava è morto, Martina muore poco dopo a 32 anni per un arresto cardiaco

Una doppia tragedia ha colpito l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove una giovane donna di 32 anni, incinta al settimo mese, è deceduta dopo aver appreso che il suo bambino non era più in vita. Martina Piserà, originaria di Pizzo e residente in un’altra località del Vibonese, era giunta al pronto soccorso nella notte tra sabato e domenica 4 maggio in condizioni critiche.





La donna lamentava forti dolori addominali e aveva segnalato di non percepire più i movimenti del feto. Dopo gli accertamenti condotti nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, i medici hanno confermato il decesso del bambino. Purtroppo, poco dopo aver ricevuto la notizia, Martina Piserà ha accusato un grave malore che si è rivelato fatale.

Durante il ricovero d’urgenza, la situazione clinica della paziente è rapidamente peggiorata. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale medico, la donna è deceduta a causa di un arresto cardiaco nelle prime ore del mattino. La morte improvvisa della giovane madre ha sconvolto non solo i suoi familiari e amici, ma anche i sanitari coinvolti nel caso.

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’acquisizione delle cartelle cliniche della paziente. Inoltre, è stata ordinata un’autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso. Parallelamente, l’Azienda sanitaria provinciale ha avviato un’inchiesta interna per ricostruire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso finora, Martina Piserà era stata portata in ospedale dai familiari dopo aver avvertito dolori intensi e la mancanza di movimenti fetali. La diagnosi dei medici ha confermato il peggiore degli scenari: il bambino non era più in vita. La notizia ha avuto un impatto devastante sulla donna, già provata fisicamente e psicologicamente. Poco dopo, il suo quadro clinico è precipitato fino al sopraggiungere dell’arresto cardiaco.

Il sindaco di Pizzo, Giuseppe Marasco, ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della giovane madre: “Con profonda commozione e immenso dolore, esprimo il mio più sentito cordoglio e dell’amministrazione Comunale tutta, per la tragica scomparsa della giovane Martina Piserà, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari, mentre attendeva con amore e speranza l’arrivo del suo bambino. Una perdita che ci colpisce nel profondo, che lascia sgomenti e ci unisce tutti in un abbraccio silenzioso di rispetto e solidarietà. In questo momento di indicibile dolore, il mio pensiero va alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene: a loro va la vicinanza mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale”.