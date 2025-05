Le persone che si identificano come “Abrosessuali” spiegano cosa significa davvero

Il concetto di abrosessualità ha iniziato a ricevere sempre più attenzione sulle piattaforme social come TikTok e Reddit, dove molte persone stanno condividendo le proprie esperienze legate a questa identità sessuale fluida. Diverse testimonianze rivelano quanto tempo sia stato necessario per comprendere e accettare questa parte di sé.





Cos’è l’Abrosessualità?

L’abrosessualità si caratterizza per un’orientamento sessuale fluido, che può cambiare nel tempo. Secondo Medical News Today, una persona abrosessuale può percepire mutamenti nell’attrazione sessuale non solo da un mese all’altro, ma anche da un giorno all’altro o addirittura da un’ora all’altra. Questa fluidità riconosce che la sessualità esiste su uno spettro, consentendo all’individuo di identificarsi con orientamenti diversi in momenti diversi. Di conseguenza, i generi verso cui si prova attrazione romantica o sessuale possono variare sensibilmente.

Healthline sottolinea inoltre che l’abrosessualità non va confusa con un semplice cambio d’idea o con l’adozione di etichette diverse nel tempo. Piuttosto, riflette una vera e propria evoluzione dell’identità e delle esperienze personali.

Esperienze personali di chi si identifica come Abrosessuale

Emma Flint, scrittrice abrosessuale, ha raccontato la sua esperienza in un articolo pubblicato su Metro. Emma ha spiegato come i suoi sentimenti potessero fluttuare in modo marcato:

«Un giorno mi sentivo lesbica, poi giorni o settimane dopo mi sentivo più vicina alla bisessualità. La mia sessualità era fluida.»

Prima di scoprire il termine “abrosessuale”, Emma si sentiva smarrita, come se fosse alla deriva, e spesso provava disagio quando parlava del proprio orientamento con amici e familiari, sentendosi inadeguata a causa dei suoi cambiamenti.

«Ho scoperto il concetto di abrosessualità solo due anni fa, a trent’anni,» ha rivelato. «Per anni ho faticato a dare un nome alla mia sessualità perché sembrava cambiare troppo in fretta. A volte mi rimproveravo per la mia confusione, ma non si trattava di indecisione: era la mia identità che si stava evolvendo.»

Su TikTok, l’utente @zoebriskey ha ulteriormente chiarito il concetto affermando:

«L’abrosessualità è una sessualità fluida.»

Ha anche spiegato che è diversa dalla pansessualità, sebbene una persona abrosessuale possa identificarsi come pansessuale in determinati momenti della propria vita. Il termine deriva dalla parola greca “abro”, che significa delicato o elegante, a sottolineare la natura flessibile e sfumata dell’esperienza abrosessuale.

Un altro utente su Reddit ha condiviso il proprio punto di vista, dicendo che la sessualità può cambiare nel tempo:

«Alcune persone passano tra due sessualità, altre si identificano con più di una. Personalmente, alterno periodi in cui sono attratto dagli uomini ad altri in cui provo attrazione per le donne.»

Anche se il termine abrosessuale non è del tutto nuovo, la sua visibilità sta crescendo. Un esempio importante è Michelle Visage, giudice di RuPaul’s Drag Race, che nel 2021 ha condiviso sul suo profilo Instagram la bandiera dell’orgoglio abrosessuale. Questa bandiera presenta cinque colori: verde scuro, verde chiaro, bianco, rosa chiaro e rosa scuro. È stata introdotta per la prima volta su Tumblr nel 2013 da un creatore anonimo, secondo quanto riportato da The Standard.

Con sempre più persone che condividono le proprie storie legate all’abrosessualità, il dialogo continua a evolversi, evidenziando l’importanza di comprendere, accettare e rispettare la diversità delle identità sessuali.