L’espressione di Belpietro dice tutto: imbarazzo in diretta mentre si parla di libertà di espressione a Bruxelles

Emanuela B.
21/10/2025
A seguito delle critiche mosse dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è ora Benedetta Scuderi a sollevare preoccupazioni riguardo all’operato dell’esecutivo e della premier.



Durante un’intervista a “4 di Sera”, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, la rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra ha dichiarato: “Vi è un evidente attacco alla libertà di informazione e alla libertà di espressione nel nostro paese.  Ciò si è manifestato con l’approvazione del decreto sicurezza, che ha notevolmente limitato la possibilità di manifestare, esponendo i cittadini al rischio di condanne detentive per la partecipazione a manifestazioni pacifiche.  Inoltre, si riscontrano criticità nella gestione della televisione pubblica italiana, la Rai, in particolare per quanto riguarda l’insediamento di determinate figure dirigenziali e le conseguenti ripercussioni sul sistema di libera informazione.”

La Scuderi ha proseguito affermando: “La Presidente del Consiglio si rifiuta di rispondere alle domande dei giornalisti.  Si percepisce un clima di ostilità alimentato dalla Presidente del Consiglio e da diversi suoi ministri.  A mio parere, ciò rappresenta un’accusa grave nei confronti dell’opposizione.”

Le dichiarazioni della Scuderi riflettono una critica decisa alla gestione attuale del governo.



