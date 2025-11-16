



La Germania sta introducendo un nuovo modello di servizio militare che prevede l’implementazione di una coscrizione a livello nazionale. I partiti della coalizione di governo, composta dal blocco conservatore del cancelliere Friedrich Merz e dai socialdemocratici di centro-sinistra, hanno concordato di potenziare le truppe attraverso un sistema che potrebbe includere una “lotteria” per selezionare i nuovi arruolati. Se il numero di volontari non dovesse essere sufficiente, il Parlamento avrà la possibilità di attivare un servizio militare obbligatorio.





L’accordo stabilisce che, in caso di carenza di arruolamenti volontari, sarà possibile ricorrere a un sistema di selezione casuale per richiamare i soldati. Questo processo è stato descritto come un modo per garantire che le forze armate tedesche, la Bundeswehr, possano affrontare le crescenti esigenze di personale. Durante una conferenza stampa, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha presentato i dettagli dell’accordo, sottolineando l’importanza di mantenere il principio della volontarietà, ma con l’introduzione di misure significative per garantire il reclutamento.

A partire dal prossimo anno, un questionario obbligatorio sarà inviato agli uomini nati nel 2008, mentre le donne e le persone non binarie potranno partecipare su base volontaria. Questo passo segna l’inizio di un nuovo approccio alla leva militare in Germania, con l’obiettivo di garantire che ci siano sufficienti forze disponibili per soddisfare le necessità della Bundeswehr.

Il capogruppo della Cdu, Jens Spahn, ha evidenziato che il ministero della Difesa avrà l’obbligo di fornire relazioni semestrali al Bundestag per monitorare i progressi nel reclutamento e nella crescita delle forze armate. Queste relazioni serviranno come base per eventuali decisioni future riguardanti l’attivazione di un processo di selezione casuale o l’implementazione di una nuova legge per ripristinare la leva obbligatoria.

L’obiettivo finale è quello di aumentare il numero di effettivi a 260.000, con una riserva aggiuntiva di 200.000 uomini. Questa nuova strategia rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di difesa tedesche, riflettendo la necessità di rispondere a sfide geopolitiche sempre più complesse. La decisione di considerare la coscrizione obbligatoria è stata accolta con una certa apprensione da parte di alcuni segmenti della popolazione, ma i leader politici sostengono che sia necessaria per garantire la sicurezza nazionale.

La proposta di una coscrizione casuale ha sollevato interrogativi sulla giustizia e sull’equità del sistema, con preoccupazioni che le élite e i potenti possano essere esentati da tali obblighi. In un contesto storico in cui le élite sembrano sempre più distaccate dalle realtà quotidiane dei cittadini, molti si interrogano se questa misura possa realmente coinvolgere tutti in modo equo.

In passato, figure storiche come gli imperatori Valeriano, Giuliano e Valente erano noti per combattere al fianco dei loro soldati, ma oggi il panorama sembra diverso. La frase “armi amiamoci e partite” riassume un sentimento di disillusione nei confronti delle decisioni prese dalle élite, che sembrano sempre più lontane dalle conseguenze delle loro azioni.

L’idea di una “lotteria” per l’arruolamento è stata accolta con scetticismo da alcuni, che si chiedono se sia giusto che i giovani debbano affrontare i rischi della guerra mentre i potenti rimangono al sicuro. Questo dibattito si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sulla responsabilità sociale e sull’impatto delle decisioni politiche sulla vita dei cittadini comuni.



