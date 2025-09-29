Lewis Hamilton in lutto: è morto l’amato cane Roscoe, “La scelta più dura della mia vita”





Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Lewis Hamilton ha comunicato la scomparsa del suo cane Roscoe, entrato in coma pochi giorni prima. Il pilota aveva aggiornato i fan sulle condizioni dell’animale, condividendo le difficoltà affrontate e il percorso di cure seguito.





Nel suo messaggio, Hamilton ha scritto: “Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò sempre con affetto i ricordi che abbiamo creato insieme. Avere lui è stata una delle cose più belle della vita: amare così profondamente ed essere riamati. Dopo quattro giorni di supporto, lottando con ogni briciolo di forza che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita”.

Roscoe, bulldog molto noto nel paddock, era stato portato frequentemente da Hamilton nei circuiti di tutto il mondo. Già ad aprile aveva avuto problemi di salute legati a una polmonite, superata fortunatamente, come il pilota aveva raccontato durante il weekend di Imola. La settimana scorsa, però, una nuova polmonite aveva richiesto il ricovero in clinica veterinaria, con Hamilton che aveva chiesto ai fan di pregare per lui.

L’assenza di Hamilton al Mugello per i test con le gomme Pirelli 2026 e alla sfilata di Milano era stata motivata proprio dalle condizioni critiche di Roscoe. La notizia della morte del cane ha suscitato grande commozione nel mondo della Formula 1. Anche la Formula 1 ha pubblicato un messaggio di omaggio a Roscoe, che ha accompagnato il sette volte campione del mondo dal 2013.

Il post di Hamilton è stato commentato da scuderie come McLaren, Williams e Red Bull, dimostrando la vicinanza dell’intero circuito al pilota in questo momento difficile.



