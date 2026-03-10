Governo e referendum, l’effetto boomerang: quando parlano Meloni o Nordio il NO sale





Nel confronto pubblico sul referendum legato alla riforma della giustizia, alcune dichiarazioni provenienti dall’area di governo stanno generando nuove contestazioni e rinnovate tensioni politiche. Al centro delle critiche, secondo quanto riportato da “SCANNER”, ci sono uscite considerate controverse che, anziché consolidare le ragioni del “Sì”, finirebbero per offrire argomenti a chi si oppone alla riforma.





L’episodio più recente chiamato in causa riguarda Bartolozzi, indicata come capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio. La dichiarazione attribuita a Bartolozzi è stata pronunciata negli uffici di via Arenula a Roma e, sempre secondo la ricostruzione citata, ha suscitato reazioni anche tra sostenitori della riforma. La frase contestata è: “Sì” per “togliersi di mezzo la magistratura”. Nel racconto, l’espressione viene presentata come un messaggio netto che andrebbe oltre il perimetro con cui l’intervento è stato finora descritto dal fronte favorevole.

La riforma, infatti, viene generalmente illustrata dai promotori come una modifica mirata, con l’obiettivo di separare le carriere tra magistrati e giudici e di introdurre un’impostazione definita più laica rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura. L’uscita attribuita a Bartolozzi, tuttavia, viene letta come un segnale diverso perché richiama un’impostazione conflittuale nei confronti dell’ordine giudiziario, tema che nel dibattito resta uno dei punti più sensibili.

Il testo di “SCANNER” collega questa esternazione a precedenti dichiarazioni del ministro Nordio. In particolare viene richiamata una frase pronunciata dal Guardasigilli alcune settimane prima, in cui avrebbe parlato di “giudici che devono sottomettersi al potere politico”. L’affermazione, per come viene riportata, appare in contrasto con il profilo dello stesso ministro, indicato come ex magistrato e come autore di una riforma che, nelle intenzioni dichiarate, non sarebbe animata da finalità punitive verso l’ordine giudiziario.

Nel quadro delineato, vengono citate anche le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe affrontato il tema non in Parlamento ma durante una trasmissione televisiva. Il riferimento è a “Fuori dal Coro” su Rete 4, dove Giorgia Meloni avrebbe sostenuto che “con la riforma potranno essere cambiate le sentenze non gradite alla politica”. La frase è tra quelle che, nel racconto, alimentano le critiche dell’opposizione e delle realtà contrarie al referendum, che interpretano l’intervento come un tentativo di incidere sull’autonomia del potere giudiziario.

Sempre nello stesso contesto, viene ricordata anche la comunicazione social del partito della Presidente del Consiglio. Secondo quanto riportato, un post avrebbe utilizzato l’immagine di Giorgia Meloni per affermare che la riforma serve a “rimpatriare stupratori e spacciatori”. Parallelamente, viene citato un intervento video della stessa Presidente del Consiglio in cui avrebbe dichiarato “non si dimetterà”, con l’obiettivo di contrastare una lettura del voto come giudizio politico diretto sulla sua figura.

L’insieme di questi elementi viene presentato come un fattore che potrebbe indebolire il fronte del “Sì” sul piano comunicativo. La linea dei sostenitori della riforma, infatti, continua a puntare sulla rappresentazione del progetto come razionalizzazione del sistema, mentre gli oppositori descrivono l’intervento come un rischio per l’indipendenza della magistratura e, più in generale, per la separazione dei poteri. Nel testo citato si sottolinea che chi sostiene il “No” sarebbe consapevole dell’effetto politico di uscite di questo tipo, considerate utili a consolidare dubbi e perplessità nell’opinione pubblica.



