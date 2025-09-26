Lewis Hamilton salta i test Ferrari per restare accanto al cane Roscoe: È un momento terribile, non so se si sveglierà

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha deciso di non partecipare alla giornata di test Pirelli che si svolgerà al Mugello. Tale scelta è stata comunicata in modo silenzioso, senza alcun annuncio ufficiale, ed è motivata da un evento drammatico nella vita personale del sette volte campione del mondo: le gravi condizioni di salute del suo bulldog, Roscoe, che è stato il suo compagno inseparabile dal 2013 e una presenza fissa nel paddock della Formula 1.





La preoccupazione riguardo alla salute di Roscoe era già emersa con un primo messaggio di Hamilton, in cui chiedeva ai fan di pregare per il suo cane. Tuttavia, solo con l’ultimo aggiornamento fornito dal pilota è stato possibile comprendere la gravità della situazione. Roscoe, che ha dodici anni, è stato ricoverato d’urgenza a causa di una ricaduta di polmonite che ha provocato seri problemi respiratori e, successivamente, un arresto cardiaco. La notizia è stata condivisa direttamente da Hamilton, il quale ha voluto comunicare il suo stato d’animo ai tifosi attraverso i suoi canali social.

In un lungo post su Instagram, Hamilton ha descritto i momenti più difficili che sta affrontando: “Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri – ha scritto Hamilton – voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faceva fatica a respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante le visite il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a fargli riprendere il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani cercheremo di svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno”.

Le parole di Hamilton hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando una profonda commozione tra i tifosi e una grande solidarietà da parte della comunità della Formula 1. Roscoe non è un cane qualsiasi; nel corso degli anni è diventato un’icona nel mondo della Formula 1, apparendo in numerose foto sui social, conferenze stampa e persino sulla copertina di riviste come L’Équipe. Dopo la morte di Coco, l’altra bulldog di Hamilton nel 2020, Roscoe è rimasto l’unico compagno a quattro zampe dell’inglese.

Sempre presente durante i weekend di gara, il bulldog è stato trasformato dallo stesso Hamilton in una star dei social media, con un account Instagram dedicato che conta centinaia di migliaia di follower. Negli ultimi tempi, a causa dell’età e dei problemi di salute, Roscoe era apparso meno frequentemente nel paddock, riemergendo solo in occasioni speciali come il Gran Premio di Silverstone.

La decisione di Hamilton di rinunciare ai test Pirelli al Mugello è stata dolorosa ma necessaria. In queste ore, ha scelto di rimanere accanto al suo cane, con il quale condivide un legame profondo, ben noto a tutti nel mondo della Formula 1. Per coprire l’assenza del pilota britannico, la Ferrari ha deciso di affidarsi al pilota di riserva Guanyu Zhou, che si alternerà con Charles Leclerc al volante della SF-25, la vettura modificata per testare le gomme della prossima generazione di monoposto di Formula 1. Tuttavia, la notizia del forfait di Hamilton è stata quasi messa in secondo piano dalla preoccupazione generale per le condizioni di Roscoe.

Per Hamilton, come ha ribadito più volte, Roscoe non è solo un animale domestico, ma un vero e proprio membro della famiglia. Anche in questo momento di grande fragilità, il sette volte campione del mondo continua a tenere aggiornati i suoi fan, chiedendo preghiere e supporto. Le prossime ore saranno decisive per capire se Roscoe riuscirà a riprendersi. “Non sappiamo se si sveglierà”, ha confessato Hamilton, esprimendo la paura e la sofferenza che sta vivendo.

Questo momento privato è diventato pubblico grazie alla forza del legame tra Hamilton e il suo cane, ormai entrato nell’immaginario collettivo dei tifosi di Formula 1. In attesa di notizie sullo stato di salute di Roscoe, l’intera comunità sportiva resta con il fiato sospeso, stringendosi virtualmente attorno a Lewis Hamilton in questo difficile momento.