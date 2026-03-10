Bufera su Affari Tuoi, post su Martina Miliddi rimosso dalla Rai dopo la frase contestata





Un contenuto pubblicato e poi rimosso in poche ore ha riportato l’attenzione sulla gestione dei canali digitali del servizio pubblico. Al centro della vicenda c’è Martina Miliddi, ballerina professionista ed ex concorrente di Amici, oggi presente nel cast di Affari Tuoi su Rai1. La polemica non riguarda la performance in studio, ma il testo scelto per accompagnare un estratto video diffuso sui profili ufficiali.





Secondo quanto ricostruito, gli account social di Rai1 e RaiPlay hanno condiviso un filmato della danzatrice con una didascalia ironica che, facendo riferimento alla sua sensualità, è stata interpretata da molti come inopportuna. In breve tempo, sotto al post sono comparsi commenti critici e la discussione si è estesa ad altre piattaforme, trasformando l’episodio in un caso di comunicazione.

La frase che ha concentrato le contestazioni è rimasta la stessa nelle condivisioni e negli screenshot circolati online: “Vergognatevi” è uno dei messaggi più ripetuti dagli utenti che hanno giudicato il tono del contenuto non coerente con gli standard attesi da un’emittente pubblica. Tra le accuse ricorrenti, la scelta di una narrazione percepita come sessista o eccessivamente ammiccante.

L’episodio si è verificato in occasione della puntata andata in onda domenica 8 marzo, data che coincide con la Giornata internazionale della donna. Proprio la concomitanza temporale ha contribuito ad amplificare il dibattito, perché molti hanno ritenuto che il messaggio promozionale dovesse essere impostato con maggiore attenzione al contesto.

Che cosa è stato pubblicato e perché il post è finito al centro delle critiche

Il video condiviso mostrava Martina Miliddi durante un’interruzione coreografica in studio, parte degli inserti danzati che accompagnano alcuni momenti del programma. A generare reazioni non è stato il contenuto delle immagini, quanto la didascalia che parlava di possibili effetti sulla sensibilità e sull’“apparato cardiorespiratorio” degli spettatori, con un intento ironico finalizzato a enfatizzare l’impatto della performance.

Molti utenti hanno giudicato quel riferimento fuori luogo perché spostava l’attenzione dal profilo professionale della ballerina a un piano più allusivo. Nelle ore successive, la conversazione online si è concentrata sul linguaggio utilizzato dalla pagina ufficiale e sulla sua compatibilità con la comunicazione istituzionale di un’azienda di Stato, chiamata a rappresentare valori di rispetto e pari dignità.

Le reazioni sui social e la richiesta di maggiore coerenza

Sotto al post e nelle ricondivisioni sono comparsi commenti che hanno definito il contenuto un passo indietro rispetto a un’idea contemporanea di intrattenimento. Una parte del pubblico ha richiamato modelli televisivi del passato, spesso associati agli anni novanta, in cui la figura femminile veniva descritta come accessoria o ornamentale. Altri interventi hanno collegato la vicenda a un tema più ampio: la distanza tra messaggi istituzionali contro le discriminazioni e scelte comunicative percepite come in contrasto con quei principi.

Tra le osservazioni più ricorrenti è emerso anche il tema dell’orario protetto, richiamato da chi ritiene necessario mantenere un registro adeguato per la promozione di contenuti destinati a un pubblico generalista.

A poche ore dalla pubblicazione, il contenuto non risultava più visibile sui profili che lo avevano diffuso. La decisione di cancellare il post è stata interpretata come un tentativo di ridurre l’impatto della polemica e di limitare ulteriori sviluppi della contestazione. Non sono stati evidenziati, nel testo di riferimento, comunicati ufficiali con spiegazioni dettagliate, ma la rimozione ha rappresentato un segnale concreto dell’attenzione posta sul caso.

In situazioni analoghe, la gestione dei contenuti digitali può diventare un tema rilevante per l’immagine complessiva di un’emittente.

Martina Miliddi è una ballerina professionista nota al grande pubblico per la partecipazione al talent Amici. Nel cast di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è impegnata negli intermezzi coreografici che accompagnano alcuni passaggi della trasmissione. La sua presenza è pensata come elemento di spettacolo e dinamismo, integrato nella costruzione televisiva del programma.

Nel filmato contestato, la performer si avvicinava al conduttore per un casqué prima di proseguire con la coreografia. Il punto centrale della vicenda, così come riportato, non riguarda la qualità artistica della performance, ma la cornice promozionale costruita attorno al video.



