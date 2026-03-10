La frase di Milena Gabanelli sorprende Mentana: “Non è che Dio ci ha detto di metterci a 90 gradi”





L’origine di questa discussione risiede in una riflessione del direttore del telegiornale, il quale ha ricordato il ruolo determinante degli Stati Uniti nella Liberazione dell’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Tale considerazione storica ha introdotto una domanda di maggiore attualità, inerente al contesto politico presente e alle dinamiche internazionali. Da questo punto di partenza è emersa una replica destinata a suscitare dibattito.





La giornalista investigativa Milena Gabanelli, nota per il suo ruolo nel programma “Dataroom” di La7, è stata la protagonista di questo scambio. In risposta alla conclusione di Enrico Mentana, il quale osservava: “Gli americani ci liberarono 80 anni fa, però il problema si pone: il problema Trump…”, la Gabanelli ha replicato con una frase concisa ma incisiva: “D’accordo, dobbiamo farci i conti. Mi pare che quanto accaduto 80 anni fa sia stato adeguatamente ricambiato, li abbiamo ringraziati e continuiamo a farlo, dobbiamo continuare a confrontarci con loro, sono il nostro principale alleato. Tuttavia, non credo che ci sia stato imposto di sottometterci completamente…”.

La risposta, pronunciata con tono fermo, ha momentaneamente sorpreso lo stesso Mentana. Il direttore del Tg La7 ha accennato un sorriso e ha replicato con una battuta che ha contribuito a rendere ancora più memorabile lo scambio: “No, questo assolutamente no. Perlomeno non il dio che conosco io…”. Uno scambio rapido, quasi fulmineo, ma sufficiente a catturare l’attenzione del pubblico. (VIDEO)

Mentana: "Gli USA sono nostri alleati perché ci liberarono 80 anni fa"

Gabanelli: "Li ringraziamo da 80 anni, ma Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi" pic.twitter.com/DDQ0qrGjkN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 9, 2026



