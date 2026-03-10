Rissa tra ragazzine per il fidanzato, il video diventa virale: denunciata una 14enne





Rissa tra studentesse vicino alla fermata autobus nel centro studi: video virali su Instagram. Denuncia ai carabinieri: 14enne deferita al Tribunale minorenni di Venezia oggi.





Una discussione tra due ragazze, di 14 e 16 anni, è degenerata in una colluttazione all’uscita da scuola, con calci e strattoni, fino alle tirate di capelli. La scena, ripresa da alcuni presenti con lo smartphone, è stata poi diffusa online: i filmati pubblicati sui social hanno iniziato a circolare rapidamente, diventando virali.

L’episodio risale alla fine di febbraio e si è verificato sul marciapiede vicino alla fermata degli autobus, all’interno dell’area del centro studi cittadino. Secondo quanto ricostruito, la ragazza di 16 anni, dopo l’accaduto, si è rivolta ai carabinieri di Bassano del Grappa, presentandosi in caserma accompagnata dalla madre per riferire la propria versione dei fatti.

Nella denuncia, la 16enne ha collegato l’inizio del diverbio a un’accusa che le sarebbe stata rivolta dalla 14enne. La più giovane, sempre stando al racconto reso ai militari, l’avrebbe ritenuta responsabile della diffusione tra gli studenti di informazioni ritenute lesive. In particolare, la 16enne ha riferito che la 14enne l’avrebbe accusata falsamente di “divulgare tra gli studenti alcune notizie offensive che la riguardavano.” La stessa 16enne ha aggiunto che, a suo dire, quell’accusa sarebbe stata sufficiente a innescare la successiva aggressione.

Dopo le prime parole, la situazione sarebbe rapidamente precipitata. Il confronto verbale, avvenuto in un’area frequentata da studenti e pendolari, si sarebbe trasformato in uno scontro fisico. A quel punto alcune persone presenti avrebbero iniziato a filmare con il telefono. I video, stando a quanto riferito, sono poi comparsi su Instagram, dove alla pubblicazione delle immagini si sarebbe sommata una lunga sequenza di commenti.

La 16enne ha inoltre segnalato ai carabinieri un ulteriore aspetto legato alla diffusione del materiale online. Sempre secondo la denuncia, tra i commenti apparsi sotto i filmati ci sarebbe stato anche un intervento attribuito alla 14enne, indicato come lesivo della reputazione della ragazza più grande. La 16enne avrebbe riferito che quel commento avrebbe avuto contenuti diffamatori e che l’esposizione sui social, alimentata dalla viralità delle immagini, avrebbe amplificato l’impatto dell’episodio oltre il contesto scolastico in cui era nato.

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e inquadrare le condotte contestate, sia per l’aggressione in sé sia per la successiva diffusione e commento dei video sui social. Al termine delle verifiche, la 14enne, residente nell’area della Valsugana, è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Le ipotesi di reato indicate sono percosse e diffamazione aggravata.



