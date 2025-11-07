L’ex di mia madre vive ancora nella nostra casa e ha portato la sua nuova fidanzata per cacciarmi, ma gli ho dato una lezione di realtà





L’EX DI MIA MADRE VIVE ANCORA NELLA NOSTRA CASA E HA PORTATO LA SUA NUOVA FIDANZATA PER CACCIARE ME, MA GLI HO DATO UNA LEZIONE DI REALTÀ

Quando ho parcheggiato nel vialetto, non mi aspettavo nulla di strano. Ero stata via per un mese, frequentando un programma di preparazione universitaria, e non vedevo l’ora di tornare a casa, dormire nel mio letto e magari passare un po’ di tempo in silenzio, ricordando mia madre nella casa che aveva lasciato.





Ma nel momento in cui ho messo piede sul portico, lo stomaco mi si è stretto in un nodo.

Valigie. Diverse.

Le mie valigie.

Mi si è bloccato il respiro. Ho spinto la porta e mi sono fermata di colpo.

Una donna, che non avevo mai visto prima, era sdraiata sul divano del soggiorno, le gambe accavallate, con l’aria di chi è perfettamente a suo agio… come se fosse casa sua.

E il peggio? Indossava la vestaglia di mia madre. Quella che non ero mai riuscita a spostare dal suo armadio.

Mi ha guardata inclinando la testa, con un sorrisetto divertito.

«Oh,» ha detto, trascinando la parola con sufficienza. «Devi essere la ragazza a cui Rick permette di stare qui.»

La ragazza. Così mi ha chiamata. Non la proprietaria della casa. Nemmeno per nome. Solo “la ragazza”.

Ho stretto i pugni. «E tu chi saresti?»

Si è sistemata meglio, con aria annoiata. «Io sono Sylvia. La fidanzata di Rick.»

Non gliel’avevo chiesto, ma ha continuato comunque.

«Ha detto che ormai saresti andata via per sempre. Pensava fossi tornata solo per prendere le tue cose. Ma non ti preoccupare, mi sono già occupata io di impacchettarle.» Ha accennato alle valigie accanto alla porta.

Mi sono gelata.

«Questa è casa mia.» La mia voce era calma, ma dentro ribollivo.

Sylvia ha riso. «Oh, tesoro, no. Questa era la casa di tua madre. Rick è stato gentile a lasciarti restare, ma è ora che tu cresca e te ne vada.»

Non avevo mai provato il desiderio di colpire qualcuno. Fino a quel momento.

Ho fatto un respiro profondo, cercando di restare lucida. «Aspetterò che Rick mi restituisca il deposito.»

Ha agitato la mano con aria annoiata. «Non serve.» Ha tirato fuori un mazzetto di banconote dalla borsa e l’ha gettato sul tavolo. «Ecco. Prendilo e vattene il prima possibile.»

Per un istante ho fissato i soldi, con la mente che correva a mille. Poi ho preso una decisione.

Senza dire una parola, ho afferrato il denaro, raccolto le mie valigie e sono uscita. Mi sono seduta in macchina.

Ma non me ne sono andata.

Sono rimasta lì.

Un’ora intera, con le mani serrate sul volante. Sylvia ogni tanto sbirciava dalla finestra, convinta di aver vinto. Di avermi sistemata come un’intrusa di troppo.

Poi è arrivato il mio avvocato.

Sono scesa dall’auto proprio mentre David, il mio legale, parcheggiava davanti alla casa. Era un uomo di mezza età, preciso, diretto, di poche parole. Appena ha visto le mie valigie sul portico e Sylvia che ci osservava dal soggiorno, ha sospirato.

«Immaginavo fosse qualcosa del genere,» ha mormorato.

Non ho dovuto spiegargli molto. Gli avevo già raccontato tutto: di Rick, della promessa fatta a mia madre e di come l’avessi rispettata per un anno intero.

Ma questo? Questo era un tradimento in piena regola.

David si è aggiustato la cravatta, ha preso la valigetta ed è andato dritto alla porta d’ingresso. Io dietro, in silenzio.

Il sorriso di Sylvia è svanito appena l’ha visto. «E lei chi sarebbe?» ha chiesto infastidita.

David non ha battuto ciglio. «Sono l’avvocato che rappresenta la proprietaria legale di questa casa.» Ha estratto dei documenti e li ha mostrati. «E quella proprietaria non è Rick. È lei.» Ha indicato me.

Il volto di Sylvia si è deformato. «Assurdo! Rick vive qui! Si è sempre occupato di tutto—»

David l’ha interrotta: «Rick era ospitato temporaneamente, per gentile concessione. Ma quel tempo è scaduto.»

Proprio allora la porta si è aperta di nuovo: Rick è entrato.

Si è bloccato vedendomi accanto a David. Poi ha guardato Sylvia, che ora appariva tutt’altro che sicura.

«Che succede?» ha chiesto, rigido.

David si è voltato verso di lui. «Avete superato ogni limite. La casa appartiene alla mia cliente. Dovete andarvene. Entrambi.»

Rick ha provato a recuperare la calma. «Dai, non c’è bisogno di arrivare a tanto. Pensavamo solo—»

«No, hai pensato,» l’ho interrotto. «Hai pensato di poterti appropriare di casa mia mentre ero via. Hai pensato che non avrei reagito. Ma ti sbagliavi.»

Sylvia ha lasciato uscire una risata nervosa. «Non può essere vero,» ha sussurrato, guardando Rick. «Mi avevi detto che potevo vivere qui! Non ho un altro posto dove andare!»

Rick si è passato una mano tra i capelli, pallido. «Io… pensavo avessimo più tempo.»

David non ha ceduto di un millimetro. «Non ne avete. Avete tempo fino a stasera per prendere le vostre cose. Dopo, chiameremo la polizia per violazione di domicilio.»

Sylvia è esplosa. «Non potete farlo! Abbiamo dei diritti!»

David ha alzato un sopracciglio. «Davvero? A meno che non possiate mostrarmi un contratto d’affitto valido — che non avete — non avete alcun diritto.»

Rick ha serrato la mascella. Sapeva di essere con le spalle al muro.

Ho osservato Sylvia che lo fulminava con lo sguardo, sussurrandogli qualcosa con rabbia. Lui evitava i suoi occhi. Evidentemente non le aveva raccontato tutta la verità.

David ha teso la mano verso Rick. «Le chiavi. Ora.»

Rick ha esitato, poi ha tirato fuori la chiave dalla tasca e l’ha posata nel palmo di David.

Sylvia ha incrociato le braccia, furiosa. «È ingiusto.»

Ho finalmente lasciato uscire un lungo respiro. «Ingiusto è cercare di cacciare qualcuno dalla propria casa.»

Poi mi sono voltata e sono tornata alla macchina, il cuore in gola ma la mente limpida.

Li ho guardati dalla finestra dell’auto mentre raccoglievano le loro cose in fretta, rendendosi conto che la partita era finita. Sylvia continuava a borbottare e a lanciarmi occhiatacce, ma non me ne importava più.

Avevo vinto.

Sono scesa solo quando David ha chiuso la porta a chiave e me l’ha consegnata.

«Bentornata a casa,» ha detto, accennando un sorriso.

Gli ho sorriso a mia volta, stringendo forte la chiave. «Grazie.»

E mentre Rick e Sylvia si allontanavano in macchina, ho lasciato uscire il respiro che trattenevo da troppo tempo.

Avevo rispettato l’ultimo desiderio di mia madre. Avevo dato a Rick il suo tempo.

Ma ora? Ora era il momento di andare avanti.



