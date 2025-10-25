L’incidente mortale di Beatrice Bellucci: cosa emerge sull’ipotesi di gara e velocità elevata





Un tragico incidente stradale ha colpito Roma, dove Beatrice Bellucci, conosciuta dagli amici come “Bibbi”, ha perso la vita all’età di 20 anni. La giovane era a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ancora da accertare, è stata coinvolta in un grave impatto con un veicolo Bmw sulla via Cristoforo Colombo. Al volante della Mini Cooper c’era un’amica di Beatrice, che ora si trova in condizioni critiche presso l’ospedale San Camillo.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale di Roma Capitale, l’incidente sarebbe avvenuto dopo che la Mini Cooper è stata speronata da una Bmw condotta da un 22enne. A bordo di quest’auto si trovava un amico di 20 anni. Il conducente della Bmw è attualmente ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, mentre il passeggero ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stato trasferito al Sant’Eugenio.

La dinamica dell’incidente ha immediatamente fatto pensare a una possibile gara di velocità tra i veicoli coinvolti. Tuttavia, al momento, questa ipotesi non sembra essere supportata da prove concrete, sebbene alcuni testimoni abbiano suggerito che potesse trattarsi di una corsa clandestina. Gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale stanno indagando per omicidio stradale e stanno raccogliendo elementi per chiarire la situazione.

Le informazioni attualmente disponibili indicano che la Mini Cooper, con Beatrice e la sua amica a bordo, è stata colpita da dietro dalla Bmw. L’incidente è avvenuto in un tratto della via Cristoforo Colombo che presenta una leggera curva. La Bmw, come confermato dagli investigatori, viaggiava a velocità sostenuta e ha urtato la Mini Cooper all’altezza della parte posteriore, causando un effetto leva che ha portato alla drammatica carambola.

Dopo l’impatto, la Bmw si è ribaltata, finendo sui giardini che costeggiano la carreggiata, mentre la Mini Cooper ha colpito un albero sul lato del conducente. L’impatto è stato così violento che ha attirato immediatamente l’attenzione di passanti e automobilisti, molti dei quali hanno allertato i soccorsi. Nonostante le segnalazioni di una possibile corsa clandestina, gli investigatori hanno sottolineato che al momento tale ipotesi non è supportata da dati oggettivi.

Per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente, gli agenti stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la via Cristoforo Colombo. Queste immagini potrebbero fornire informazioni cruciali sui movimenti dei veicoli prima dell’incidente, nonché sull’eventuale coinvolgimento di altre auto. In particolare, è stato acquisito un video di un semaforo che potrebbe rivelare se altre vetture siano passate con il rosso in quel momento.

In aggiunta, un telefono cellulare è stato rinvenuto all’interno della Bmw e sarà sottoposto ad analisi per raccogliere ulteriori informazioni. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati, insieme ai frammenti di carrozzeria sparsi sull’asfalto. Come da prassi, saranno effettuati test di alcol e droga sui conducenti coinvolti. Gli investigatori intendono ascoltare i giovani una volta che i medici daranno il via libera.

La comunità di Roma si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Beatrice Bellucci, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli su questo tragico incidente. Le indagini proseguono, e la polizia locale è determinata a fare chiarezza su quanto accaduto, per garantire che giustizia sia fatta e per prevenire simili tragedie in futuro.



