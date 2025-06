L’incontro emozionante tra Jovanotti e Angelina Mango sorprende tutti: ti aspettiamo, ma prenditi il tempo che ti serve per brillare

Durante l’ultimo appuntamento del suo tour nei palazzetti, Jovanotti ha dedicato un momento speciale ad Angelina Mango, sia dal palco che sui social network. Il cantante, reduce da una serie di concerti sold out in tutta Italia, ha condiviso numerosi scatti insieme a colleghi e amici, sia dal palco che dal backstage, sottolineando la grande partecipazione di ospiti, tra cui giovani talenti come Geolier. A Bologna, però, Jovanotti ha voluto rivolgere un pensiero particolare alla giovane artista, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e rappresentante dell’Italia all’Eurovision, che negli ultimi mesi ha deciso di prendersi una pausa per concentrarsi sugli studi.





Dal palco dell’Unipol Arena, dove il tour si è concluso il 30 e 31 giugno 2025, Jovanotti ha dichiarato: “C’è una mia amica che voglio salutare, di lei ho una grandissima stima, è un po’ di tempo che si è fermata per ripartire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima. È qua, da qualche parte, a vedere il concerto insieme a voi: Angelina Mango. Ciao Angelina, ti voglio bene, sei fantastica, sei una grande artista, ti aspettiamo, torna quando vuoi, tanto quando tornerai sarà bellissimo”. Le sue parole hanno suscitato un boato di approvazione dal pubblico presente.

La stessa Angelina Mango ha risposto al gesto del collega attraverso un post su Instagram, scrivendo: “Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante”. Un ringraziamento che conferma il legame di stima reciproca tra i due artisti.

Non è stato solo dal palco che Jovanotti ha voluto esprimere il suo affetto e supporto per la giovane cantante. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso un messaggio dedicato a lei: “Ieri sera mi ha fatto un grande piacere trovarmi con @angelinamango_ a fare due chiacchiere in camerino, lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a se stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi. La pressione per i giovani artisti che esplodono nel successo è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo ‘gioco’ per il quale sentiamo di avere una vocazione”.

Le parole del cantautore non si sono limitate al caso specifico di Angelina Mango, ma hanno toccato temi più ampi legati alla salute mentale dei giovani artisti e alla loro crescita personale. Jovanotti ha infatti sottolineato l’importanza del rispetto per sé stessi e per i propri ritmi: “Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare se stessi e le curve della propria vita. Angelina e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!”.

L’attenzione verso i giovani talenti e la loro evoluzione artistica è da sempre un tema caro a Jovanotti, che nel corso della sua carriera ha spesso collaborato con nuove voci emergenti del panorama musicale italiano. Il supporto espresso nei confronti di Angelina Mango rappresenta un ulteriore esempio del suo impegno nel promuovere una cultura musicale basata sulla crescita personale e sul rispetto dei tempi individuali.