L’Italia batte Israele e conquista i playoff Mondiali: protagonisti Retegui e Donnarumma





L’Italia ha ottenuto la matematica qualificazione ai playoff dei prossimi Mondiali, vincendo contro Israele in una partita disputata a Udine. La squadra allenata da Gattuso ha trionfato grazie a una doppietta di Mateo Retegui e a un gol di Gianluca Mancini. Un ruolo cruciale nella vittoria è stato svolto dal portiere Gianluigi Donnarumma, autore di almeno due interventi decisivi che hanno mantenuto la porta azzurra inviolata. Con questo successo, gli azzurri si sono resi irraggiungibili per la nazionale israeliana, attualmente terza nel girone I. Tuttavia, rimane una piccola possibilità di qualificazione diretta per l’Italia, che dipenderebbe da un miracolo dell’Estonia contro la Norvegia, oltre alla necessità di vincere le prossime partite contro Moldavia e Norvegia.





La partita non è iniziata nel migliore dei modi per gli azzurri, che, pur dominando il possesso palla, hanno corso alcuni rischi in fase difensiva, specialmente nei contropiedi avversari. Le occasioni migliori sono state create da Cambiaso, Retegui e Raspadori, ma è stato Donnarumma a salvare la situazione con un intervento decisivo su un potente tiro di Solomon. Il match si è sbloccato poco prima della fine del primo tempo, quando Retegui è stato atterrato in area, guadagnandosi un calcio di rigore. L’intervento dell’avversario è stato chiaro, con il giocatore israeliano che ha colpito l’attaccante anziché il pallone. Dal dischetto, Retegui ha dimostrato freddezza, trasformando il rigore e portando l’Italia sull’1-0.

Nella ripresa, i protagonisti della prima frazione si sono confermati. Donnarumma ha continuato a brillare, parando un tiro insidioso da parte di un avversario e mantenendo alta la guardia contro le ripartenze di Israele. Poco dopo, Retegui ha preso in mano la situazione, recuperando un pallone e realizzando un gol spettacolare con un tiro a giro che ha fissato il punteggio sul 2-0, chiudendo di fatto i giochi per la qualificazione. Nel finale, Pio Esposito ha avuto una clamorosa occasione per segnare, ma non è riuscito a concretizzare da una posizione favorevole. A chiudere il match ci ha pensato Mancini, che ha messo a segno il terzo gol, archiviando così la questione playoff.

Con questa vittoria, l’Italia ha messo in cassaforte il passaggio ai playoff, ma ora deve concentrarsi sulle prossime sfide, in programma il 13 e il 16 novembre contro Moldavia e Norvegia. Queste partite rappresentano test fondamentali in vista delle fasi decisive della competizione. La Nazionale azzurra, grazie alla prestazione di ieri, ha dimostrato di avere le potenzialità per affrontare con successo le sfide future, ma dovrà mantenere alta la concentrazione e la determinazione.

La qualificazione ai playoff rappresenta un importante traguardo per l’Italia, che, dopo le difficoltà incontrate in passato, sembra aver ritrovato la giusta forma e coesione. La prestazione di Donnarumma è stata fondamentale, evidenziando il ruolo cruciale del portiere nelle dinamiche di gioco. La sua capacità di intervenire nei momenti chiave ha permesso alla squadra di mantenere il vantaggio e gestire il match con maggiore serenità.

Il cammino verso i Mondiali continua, e l’Italia dovrà affrontare le prossime partite con la giusta mentalità e preparazione. La sfida contro la Norvegia si preannuncia particolarmente impegnativa, ma gli azzurri possono contare su una squadra in crescita e su un attacco che ha dimostrato di essere letale, come dimostrato dalla prestazione di Retegui.



