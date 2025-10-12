Lite a Tu Si Que Vales, concorrente contro Sabrina Ferilli: “Non hai talento, sei solo fortunata”





Nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda l’11 ottobre su Canale 5, il pubblico è rimasto spiazzato da un’accesa lite scoppiata in diretta tra una concorrente e la giurata Sabrina Ferilli. A scatenare il caos è stata Laura Marchetti, che ha abbandonato l’esibizione a metà e ha poi rivolto dure parole all’attrice romana.





«Sabrina non vali nulla, sei una miracolata. Che talento avresti tu?» ha urlato la concorrente, visibilmente contrariata dalle risate dei giudici durante la sua performance, una “improvvisazione atonale, dodecafonica con urlo primordiale”, come lei stessa l’ha descritta.

Quando appena sveglia tua mamma ti fa domande a raffica senza il tempo di capire dove ti trovi e che anno è #TuSiQueVales pic.twitter.com/DBlXkwdQNQ — iam.rory (@auri_iam) October 11, 2025

L’esibizione interrotta e gli insulti ai giudici

Dopo aver iniziato a suonare una pianola e urlare più volte con grande intensità, Laura si è fermata bruscamente infastidita dalla reazione della giuria: «Che caz** vi ridete? Ma vaffan***!», ha esclamato prima di lasciare lo studio.

Poco dopo, è rientrata spiegando di aver sentito i commenti rivolti a lei dietro le quinte e di voler replicare per rispetto del pubblico. In particolare, ha puntato il dito contro Sabrina Ferilli: «Qualcuno ha detto ‘la signora non rientra’, e lei ha risposto ‘e menomale dai’. Non sono qui per essere presa in giro».

L’attrice romana, colta alla sprovvista, ha replicato con tono pacato: «Non ricordo di aver detto nulla di offensivo, né oggi né cinque anni fa». Ma la concorrente ha rincarato la dose: «Io sono già stata qui cinque anni fa e lei disse ‘che talento c’avrebbe questa?’ davanti a tutti. Da allora quella frase me la ripetono per strada».

Colpo di scena finale: era tutto uno scherzo

Mentre la tensione sembrava salire, Maria De Filippi ha rivelato il retroscena: Laura Marchetti non è una concorrente qualsiasi, ma in realtà è Laura De Marchi, attrice e comica professionista. L’intera scena, infatti, era uno scherzo orchestrato dallo show, proprio come accadde nel 2015 quando prese in giro Mara Venier.

e come lo spiego che questo programma è casa per me #TuSiQueVales pic.twitter.com/BZnvkbllZ1 — Fran (@deasaffica) October 12, 2025

Ancora una volta, dunque, Sabrina Ferilli è stata vittima inconsapevole di uno sketch, finito tra le gag più esilaranti della serata. L’incredulità iniziale ha lasciato spazio a una grande risata generale, con il pubblico e la giuria divertiti dalla perfetta messa in scena.



