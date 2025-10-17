Lite in diretta tra Cruciani e Fusani dopo l’omicidio dei carabinieri: “Parole inaccettabili”





Nonostante le polemiche, la sinistra tenta di giustificare le dichiarazioni dell’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Un esempio? La recente puntata di Dritto e Rovescio. Su Rete 4, Giuseppe Cruciani ha affermato: “Nel centrosinistra esistono forze politiche favorevoli alle occupazioni e che puntualmente attaccano le forze dell’ordine!”.





Claudia Fusani ha replicato: “Questa è una tesi che non regge più”. Dario Nardella l’ha interrotta: “Ritengo che la sicurezza sia una questione che riguarda i più fragili e credo che nel mio partito, il Partito Democratico, molti si stiano impegnando affinché si affronti la questione in modo concreto, non con tweet o titoli di giornale”. L’ex sindaco di Firenze ha aggiunto: “Nelle periferie si percepisce la mancanza di forze dell’ordine e magistrati”.

Immediata la reazione del conduttore de La Zanzara, che ha incalzato: “Dica ai suoi alleati che hanno portato in Parlamento, anche europeo, persone che sono puntualmente contro le forze dell’ordine e a favore degli estremisti”. Fusani ha ribattuto: “I reati sono aumentati e le forze di Polizia sono diminuite. I numeri lo confermano”. “Non è così”, ha replicato Cruciani.

“Nel Centrosinistra ci sono forze politiche che sono a favore delle occupazioni e che puntualmente attaccano le forze dell’ordine!” Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio in un confronto con Dario Nardella (Partito Democratico) pic.twitter.com/JPrRMwPNKR — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 16, 2025



