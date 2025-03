Lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta durante la gita del Grande Fratello ha lasciato il pubblico scioccato, rivelando tensioni preesistenti tra i concorrenti

Nel pomeriggio di ieri, il Grande Fratello ha organizzato una gita fuori porta per i concorrenti più longevi della Casa. Tuttavia, l’evento, che avrebbe dovuto essere un momento di svago e divertimento, si è trasformato in un acceso scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Secondo le testimonianze di alcuni partecipanti, la lite è iniziata quando Helena, rivolgendosi a Shaila, ha affermato: “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima”, facendo riferimento alla recente separazione tra Shaila e Lorenzo.





La reazione di Shaila non si è fatta attendere. “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati?” ha risposto, evidenziando il malcontento per le parole di Helena. Da quel momento, la situazione è degenerata, con Helena che ha iniziato a lanciarsi in insulti, mentre Lorenzo è intervenuto per cercare di placare gli animi, accompagnato da Stefania Orlando, che tentava di mantenere la calma tra le due concorrenti.

Una volta tornati nella Casa, Helena ha cercato conforto tra le braccia di Stefania, visibilmente delusa per come si era evoluta la situazione durante la gita, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di felicità per tutti. È interessante notare che poco prima di partire, Shaila e Helena si erano abbracciate, ma l’atmosfera si è rapidamente deteriorata, portando a una frattura tra le due.

Il pubblico, osservando l’accaduto, non è rimasto sorpreso dallo scontro tra Helena e Shaila. Infatti, molti spettatori più attenti avevano già previsto che una lite potesse verificarsi, considerando i precedenti di conflitti all’interno della Casa.

Un aspetto che ha colpito i fan del programma è la somiglianza tra quanto accaduto durante questa gita e un episodio simile avvenuto nella scorsa edizione del Grande Fratello. Infatti, Beatrice Luzzi era stata al centro di un acceso conflitto con altri concorrenti, tra cui Marco Maddaloni e Perla Vatiero. Le dinamiche di attrito e provocazione che si sono verificate tra Helena e Shaila sembrano ripercorrere un copione già visto, rendendo la situazione ancora più prevedibile per il pubblico.

Inoltre, molti utenti sui social media hanno commentato la decisione della produzione di organizzare la gita, suggerendo che potesse essere un modo per innescare nuove liti e dinamiche all’interno del reality show, che ha faticato a mantenere alti gli ascolti. “Ah ma pensa, hanno discusso anche in questa gita, uguale identico al copione dell’anno scorso, ma chi l’avrebbe mai immaginato eh?”, ha scritto un utente su X, mentre un altro ha aggiunto, “Quindi stesso identico copione dell’anno scorso?! Gita fuori porta e discussione?! Posso dire.. che rottura di c***”.