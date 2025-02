Lite tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti dopo Sanremo 2025: “Sempre pronto a fare slurp”, “Ego enorme, ma chi ti calcola”

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso da pochi giorni, ma le polemiche non si placano. Questa volta, al centro del dibattito, c’è un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti, nato da alcune dichiarazioni del giornalista durante la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival. La miccia è stata innescata dalla canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola, che ha diviso il pubblico e la critica.





Bartoletti, commentando l’esibizione di Cristicchi, ha utilizzato parole dure che molti hanno interpretato come un attacco indiretto alla Lucarelli, nota per aver criticato il brano in precedenza. Da qui, un botta e risposta che ha infiammato i social.

Cosa ha detto Marino Bartoletti a Domenica In

Durante la trasmissione Domenica In, Marino Bartoletti ha elogiato l’esibizione di Simone Cristicchi, sottolineando il forte impatto emotivo della canzone. Tuttavia, il suo intervento ha incluso una frase che ha sollevato polemiche:

“Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation soltanto a lui. Dopodiché, però, qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale, ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito.”

Le parole del giornalista sono state considerate da molti come un riferimento diretto a Selvaggia Lucarelli, che nei giorni scorsi aveva criticato il brano Quando sarai piccola, accusandolo di romanticizzare una malattia feroce come l’Alzheimer.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Non si è fatta attendere la replica di Selvaggia Lucarelli, che ha risposto alle parole di Bartoletti con un commento al vetriolo:

“Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica.”

La giornalista ha difeso la sua posizione, ribadendo il diritto di esprimere un’opinione critica su un tema così delicato come quello trattato nella canzone di Cristicchi.

La controreplica di Marino Bartoletti

A sua volta, Marino Bartoletti ha deciso di rispondere alle accuse di Selvaggia Lucarelli attraverso un post su Instagram. Il giornalista ha negato di aver fatto riferimento diretto alla collega, ma non ha risparmiato frecciate:

“Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli – mai nominata e soprattutto mai seguita – mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi. Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila.”

Con queste parole, Bartoletti ha cercato di ridimensionare la polemica, ma il tono del suo intervento ha ulteriormente alimentato il dibattito.

La canzone di Cristicchi e il dibattito sull’Alzheimer

Al centro dello scontro c’è la canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola, che affronta il tema dell’Alzheimer. Il brano ha ricevuto standing ovation e apprezzamenti dal pubblico presente al Teatro Ariston, ma ha anche sollevato critiche da parte di chi ritiene che il testo rischi di banalizzare una malattia così devastante.

Selvaggia Lucarelli è stata tra le voci più critiche, sostenendo che il brano, pur nelle sue intenzioni poetiche, finisca per romanticizzare una realtà dolorosa e complessa, suscitando così un dibattito che ha coinvolto anche altri esponenti del mondo dello spettacolo e della critica.

Un Festival che continua a far discutere

Il Festival di Sanremo 2025 si conferma ancora una volta un evento capace di accendere passioni e polemiche. Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di dibattiti che hanno animato questa edizione.

Mentre Olly, vincitore del Festival con la canzone Balorda Nostalgia, si gode il successo, il dibattito su temi delicati come quelli affrontati da Cristicchi dimostra come il Festival non sia solo spettacolo, ma anche un’occasione per riflettere – e talvolta scontrarsi – su questioni di grande rilevanza sociale.