“Lo meritava”: 29enne uccide un ex pastore condannato per pedofilia dopo aver trovato informazioni sul web





Un uomo di 29 anni, Varun Suresh, è stato arrestato in California con l’accusa di aver ucciso David Brimmer, un ex pastore evangelico di 71 anni, precedentemente condannato per reati sessuali nei confronti di minori. Secondo le autorità, Suresh avrebbe pianificato un omicidio mirato, avvicinandosi a Brimmer con l’intento di vendicarsi per i presunti crimini commessi dall’ex pastore.





La polizia è intervenuta il 18 settembre, dopo aver ricevuto una chiamata che segnalava una rissa in un’area residenziale di Upper Vintners Circle. Giunti sul posto poco prima di mezzogiorno, gli agenti hanno trovato Brimmer a terra, gravemente ferito da un’arma da taglio. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto sul posto, lasciando gli agenti sorpresi dalla situazione che si erano trovati ad affrontare.

Varun Suresh è stato subito identificato come il principale sospettato e arrestato. Le indagini hanno rivelato che il 29enne non aveva mai incontrato Brimmer prima di quel giorno. Secondo quanto riportato, Suresh aveva scoperto il profilo di Brimmer nel registro pubblico dei condannati per reati sessuali della California e aveva deciso di agire. Brimmer era stato condannato nel 1995 per aver abusato di una minore e aveva scontato nove anni di carcere.

Durante l’interrogatorio, Suresh ha manifestato una forte ossessione nei confronti dei molestatori di bambini, affermando di sentirsi in dovere di punirli. “A nessuno piacciono i pedofili”, avrebbe dichiarato agli agenti al momento dell’arresto, aggiungendo che “meritano di morire”. La sua motivazione per l’omicidio appare quindi legata a un desiderio di vendetta personale contro coloro che considera colpevoli di atti atroci.

Suresh si sarebbe presentato a Brimmer sotto false pretese, affermando di essere un commercialista e bussando alla sua porta per raccogliere dati per un sondaggio. Una volta all’interno, dopo avergli stretto la mano, il 29enne avrebbe accoltellato Brimmer, inseguendolo fino alla porta di un’abitazione vicina. Questo comportamento premeditato ha portato le autorità a considerare l’omicidio come un atto di vendetta pianificato.

Nonostante l’evidenza delle sue azioni, Suresh ha mostrato poca o nessuna remora per quanto accaduto. Ha ammesso immediatamente le sue responsabilità, dimostrando di non avere alcun pentimento per l’omicidio. Le autorità hanno inoltre rivelato che il giovane era già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto avvenuto nel 2021, quando aveva lanciato un falso allarme bomba per attirare l’attenzione su un amministratore delegato di Hyatt Hotels, accusandolo di violenze sui minori.

Attualmente, Varun Suresh è accusato di omicidio, furto con scasso e lesioni personali gravi. La gravità delle accuse e la natura premeditata del suo crimine hanno attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla crescente violenza legata a vendette personali e giustizia fai-da-te.

La vicenda di Suresh e Brimmer si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione sociale riguardo ai reati sessuali e alla risposta della comunità nei confronti degli individui condannati per tali crimini. Mentre le autorità legali cercano di affrontare il problema della violenza contro i molestatori, la storia di Suresh mette in evidenza le tensioni esistenti tra giustizia legale e giustizia personale.

Questa tragica situazione solleva interrogativi su come le vittime di abusi sessuali e le loro famiglie possano reagire e affrontare il trauma, e su quali misure di supporto siano disponibili per prevenire atti di vendetta come quello perpetrato da Suresh. La comunità e le autorità sono ora chiamate a riflettere su come gestire la questione della sicurezza e della giustizia in un contesto così complesso e delicato.



