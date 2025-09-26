Lo scontro infuocato tra Borgonovo e Morani: una verità che fa discutere





L’intervento di Francesco Borgonovo, vicedirettore de “La Verità”, durante la trasmissione “Piazza Pulita” ha offerto un’analisi approfondita sul tema della libertà di pensiero, prendendo come spunto il caso di Kirk, deceduto e accusato da alcuni di essere portatore di odio.





Nel corso del dibattito, la deputata Morani ha espresso la propria opinione, suscitando reazioni contrastanti.

«È indubbio che, se Charlie Kirk fosse italiano, la sua figura non godrebbe della medesima popolarità. La “destra ufficiale” difficilmente lo accoglierebbe con entusiasmo, anzi, molti esponenti sarebbero propensi a prendere le distanze dalle sue posizioni, al fine di apparire più moderni e in linea con il pensiero comune. Non si tratta di un’ipotesi remota, considerando che simili prese di distanza si sono già verificate in passato, per motivi ben meno gravi». Con queste parole Francesco Borgonovo ha concluso pochi giorni fa un editoriale su La Verità, dedicato al giovane leader assassinato.



