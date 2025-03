Lorenzo bacia Helena al Grande Fratello, mentre Javier è al centro di critiche per le sue dichiarazioni sul femminismo

Nelle ultime ore, il clima all’interno della casa del Grande Fratello è stato caratterizzato da eventi sorprendenti e polemiche. Lorenzo ha fatto notizia dopo aver baciato Helena durante la celebrazione della Festa della Donna, un gesto che ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan e gli altri concorrenti. Nel contempo, Javier Martínez, miglior amico di Gessica Notaro, è stato oggetto di critiche sui social media, in particolare per alcune sue affermazioni riguardanti il femminismo e la concorrente Zeudi Di Palma.





La situazione è degenerata quando una telespettatrice del programma ha condiviso su X un commento che ha ripreso alcune dichiarazioni passate di Javier. “In questa giornata ricordiamo che per Javier, miglior amico di Gessica Notaro, il femminismo è un estremismo e che trova fastidioso il fatto che Zeudi sia femminista. Signore e signori, Javier Martinez in tutto il suo fetore”. Queste parole hanno riacceso la discussione su Javier, portando molti a riconsiderare le sue posizioni.

Nel frattempo, il gesto di Lorenzo ha colto di sorpresa molti spettatori. Nella serata di ieri, infatti, si è avvicinato a Helena e l’ha baciata, un’azione che ha immediatamente suscitato un’ondata di commenti sui social. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, commentando: “Eccolo, il re dei falsi, parla male di tutti, odia Helena e poi la bacia”. Altri hanno definito il bacio come “il bacio di Giuda”, sottolineando la percezione di falsità e manipolazione da parte di Lorenzo.

La reazione negativa nei confronti di Lorenzo non si è fatta attendere. Durante la puntata di domani sera, il conduttore Alfonso Signorini è atteso con domande dirette per chiarire la situazione. Signorini ha già espresso in precedenza la sua avversione per il comportamento di Lorenzo, affermando che, se fosse stato per lui, il concorrente milanese sarebbe già stato sanzionato. La tensione è palpabile, e i fan sono curiosi di vedere come si svilupperà questa situazione.

In questo contesto, le critiche nei confronti di Javier si sono intensificate, con alcuni utenti che hanno approfittato dell’occasione per rinfacciare le sue posizioni. Le parole della telespettatrice hanno colpito nel segno, riportando alla memoria le affermazioni di Javier che, secondo alcuni, non si allineano con i principi del femminismo. Le polemiche si sono amplificate, coinvolgendo anche il tema del rispetto verso le donne e le loro battaglie.

La dinamica tra i concorrenti è complessa e le interazioni tra Javier, Lorenzo e Zeudi stanno diventando sempre più tese. Mentre Lorenzo cerca di consolidare il suo legame con Helena, le critiche a Javier sembrano non dare tregua. La casa del Grande Fratello è diventata un palcoscenico di emozioni contrastanti, dove ogni gesto e parola possono scatenare reazioni impreviste.

I fan del programma sono divisi: da un lato, ci sono coloro che sostengono Lorenzo e vedono il suo bacio come un gesto romantico, dall’altro ci sono quelli che lo considerano un atto di ipocrisia. La situazione è ulteriormente complicata dalle tensioni tra Javier e Zeudi, che potrebbero influenzare le dinamiche future all’interno della casa.