Lorenzo e Javier svelano le loro intenzioni di arrivare in finale al Grande Fratello, ma le divergenze restano evidenti tra i due concorrenti

Nella serata del 16 gennaio 2025, a conclusione della puntata, Lorenzo Spolverato ha cercato di togliersi qualche sfizio con Javier Martinez, contro il quale si erano scatenati sia lui e Saro, il guro della moda. Questo è il brano integrale dell’emotivo confronto.





In un primo momento, Lorenzo ha chiesto a Javier cosa fosse successo con Saro, per riprendere in seguito il discorso su ciò che aveva toccato l’amico concorrente nei riguardi del fashion blogger. Martinez ha affermato di non aver apprezzato l’ “accanimento” su Lorenzo, aggiungendo che è facile parlare dall’esterno, ma molto meno da dentro la Casa, ha anche

fatto riferimento a un possibile supporto al compagno di viaggio, tuttavia, ha ribadito problemi sullo stesso, dichiarando: “Non mi è piaciuta per nulla quella cosa e mi sembrava sbagliata”.

Lorenzo ha provato a salire sul carro, a riprendere la situazione, ma non è riuscito altrettanto bene, continuando a sottolineare una fondamentale incompatbilità tra i due :“Dovresti accettare il fatto che siamo incompatibili”. Martinez, però, nè se la rimane: “Me ne prendo atto io e vaff*o”.

Ciononostante sia apparso un grande spiraglio nei sentimenti ed emozioni che avevano tenuto uniti i due in passato riguardando il fatto accaduto con Saro, denotano invece una incompatibilità caratteriale che complicando la loro convivenza nella Casa. Le diverse personalità mostrano come non siano in linea di massima compatibili, con vedute e umairi molto distanti e caratteri forti. Abbiamo visto alternamente momenti di riflessione e confronto tra i due ma non riescono a trovare un terreno comune.