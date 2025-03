Lorenzo Spolverato ha manifestato l’intenzione di lasciare il Grande Fratello, preparando la valigia e comunicando la sua stanchezza ai compagni

Una notizia clamorosa è emersa dalla casa del Grande Fratello, dove Lorenzo Spolverato ha espresso il desiderio di abbandonare il programma. Secondo le informazioni diffuse, il fotomodello milanese ha già preparato la valigia, segnalando un possibile ritiro a pochi giorni dalla finale, prevista per il 31 marzo. Questo sviluppo ha sorpreso i fan, poiché Lorenzo era stato uno dei primi concorrenti a essere proclamato finalista in questa edizione.





L’indiscrezione riguardante la sua intenzione di uscire è stata riportata da Deianira Marzano, e la notizia ha rapidamente fatto il giro dei social media. La situazione per Lorenzo sarebbe degenerata durante la mattinata, quando ha comunicato il suo malessere. Una fan ha chiesto su X: “Qualcuno può dirmi cosa sta succedendo?”, mentre un altro utente ha risposto: “Lorenzo vuole abbandonare, sta aspettando la risposta del GF, ha già fatto la valigia e le buste”.

Secondo la fonte citata da Deianira, Lorenzo si sentirebbe sopraffatto: “non ce la fa più… si sente troppo stanco, sempre le cose gli affossano”. La puntata di ieri sera, in particolare, è stata molto difficile per lui, in quanto è stato accusato di essere più interessato a creare clip per il programma piuttosto che a sviluppare relazioni genuine all’interno della casa. Gli è stato anche rimproverato di utilizzare i suoi amici, come Chiara Cainelli, e la sua ex ragazza, Shaila Gatta, per ottenere visibilità.

Durante la puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato una clip risalente a gennaio in cui Lorenzo sembra proporre a Shaila di avvicinarsi a Lele (Emanuele Fiori) per una settimana. Questo episodio ha alimentato le critiche da parte degli altri concorrenti, che lo hanno etichettato come un cinico stratega. Nonostante le difese di Lorenzo e Shaila, che hanno sostenuto si trattasse di uno scherzo, Signorini ha commentato: “Tu e Shaila avete perso la faccia”, mentre Cesara Buonamici ha aggiunto: “Lorenzo, spero che quella sia una tua controfigura”.

Inoltre, Lorenzo ha espresso frustrazione nei confronti della produzione, affermando di sentirsi preso di mira. A differenza di altri concorrenti, come Javier Martinez, sostiene che a lui non venga mai perdonato nulla. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che ieri sera ha dovuto affrontare Lucia, la madre di Shaila, che è entrata nella casa per fare una sorpresa alla ballerina. Signorini ha colto l’occasione per inscenare un nuovo confronto tra i due.

La notizia del possibile ritiro di Lorenzo ha generato ansia tra i suoi sostenitori. I commenti sui social media riflettono questa preoccupazione: “Ma Lorenzo ha fatto la valigia e poi non è uscito????”, si chiedeva una fan della coppia Shailenzo. Non è la prima volta che Lorenzo minaccia di lasciare il reality, ma in passato ha sempre fatto marcia indietro. Anche Deianira ha espresso scetticismo riguardo alle sue reali intenzioni, affermando: “Ma figuratevi se se ne va”.

L’attenzione su Lorenzo Spolverato è alta, e la sua eventuale uscita dal programma potrebbe avere ripercussioni significative, non solo sulla sua immagine, ma anche sulle dinamiche del gioco. I fan stanno seguendo con interesse gli sviluppi, sperando che il concorrente riesca a superare questo momento difficile e a rimanere in gioco fino alla finale. La situazione attuale mette in evidenza le pressioni a cui sono sottoposti i partecipanti al Grande Fratello, dove le emozioni possono cambiare rapidamente e le decisioni possono essere influenzate da fattori esterni e interni.