Lorenzo Spolverato interviene sul triangolo tra Helena, Javier e Zeudi: parole forti e accuse

Lorenzo Spolverato non ha usato mezzi termini nel commentare la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello, sollevando dubbi sulla loro sincerità.





Recentemente, all’interno della casa del Grande Fratello, diversi rapporti tra i concorrenti sono cambiati radicalmente, creando non pochi colpi di scena. Una delle situazioni più chiacchierate riguarda il triangolo amoroso tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo una serie di emozioni e conflitti, l’ex Miss Italia ha deciso di farsi da parte, dichiarando: “Se state bene insieme io sono felice”. Da quel momento, sembrava che Helena e Javier fossero liberi di vivere la loro storia senza più sensi di colpa.

Tuttavia, nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato è intervenuto sulla vicenda, esprimendo i suoi dubbi sul rapporto tra i due. Secondo il modello milanese, la relazione tra Helena e Javier non sarebbe autentica e sarebbe, piuttosto, una strategia per attirare l’attenzione del pubblico. In particolare, Lorenzo ha confrontato la sua esperienza con quella di Javier, dichiarando: “Con me e Helena c’è stato molto di più di quello che c’è stato con Javier.”

Lorenzo ha anche criticato il comportamento di Javier, accusandolo di essere ambiguo e non sincero, e di illudere Zeudi. Quest’ultima, d’altronde, sembra essersi allontanata dalla situazione, probabilmente delusa dall’andamento della relazione, e ha trovato supporto in Lorenzo e Shaila.

Nonostante le dinamiche tra i vari concorrenti si stiano evolvendo, Zeudi sembra determinata a non farsi influenzare da nessuno e a vivere le sue amicizie senza preoccuparsi delle conseguenze.