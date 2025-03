Lory Del Santo su Marco Cucolo: “Facciamo l’amore più di una volta al mese. Critica le mie amicizie e i film che scelgo”

Ospite della trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, Lory Del Santo ha condiviso aneddoti sulla sua relazione con Marco Cucolo, che dura da oltre dieci anni. In collegamento da Milano, la showgirl ha descritto con una certa ironia la routine quotidiana del suo fidanzato, affermando: “Lui è sempre o in doccia o in bagno o al computer. Non c’è nessuna alternativa”. Questo spunto ha portato Geppi Cucciari, conduttore del programma, a chiedere ulteriori dettagli su cosa faccia Cucolo quando non si dedica a queste attività. Del Santo ha risposto candidamente: “Non fa nient’altro”.





La discussione si è poi spostata sulle abitudini della coppia. Quando Cucciari ha chiesto se Lory e Marco trascorrono del tempo libero insieme, la risposta è stata piuttosto rivelatrice. “Al cinema non ci andiamo più perché dice che io sono troppo intellettuale e che vedo film troppo alti”, ha spiegato Del Santo. Inoltre, ha aggiunto che i suoi amici sono considerati “relativamente discutibili” da Cucolo, il quale ha iniziato a depennarli dalla sua lista di contatti. Riguardo alla vita intima, Lory ha dichiarato: “Il sesso più di una volta al mese è un dovere, ci sono delle regole che uno deve seguire. Se non c’è quel trasporto violento dell’amore puro e del rispetto, non succede con lo stesso calore”.

La relazione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo è caratterizzata da un significativo divario di età, con Cucolo più giovane di Del Santo di 34 anni. Nonostante le differenze, la coppia ha trovato un modo per affrontare le sfide quotidiane. In un’intervista precedente a “La Volta Buona”, Del Santo aveva parlato della loro storia d’amore, sottolineando l’importanza di fare compromessi. “Bisogna fare dei compromessi, ma se non c’è condivisione non c’è felicità. Bisogna accettare i difetti”, aveva affermato a Caterina Balivo.

Del Santo ha anche elencato alcuni comportamenti di Cucolo che ha dovuto accettare nel corso della loro relazione. “Io sono ordinata e lui è disordinato. Non butta la spazzatura”, ha detto, rivelando che la madre di Marco considera il figlio “l’uomo ideale”. Questo contrasto tra le loro personalità sembra essere una parte integrante della loro vita insieme, contribuendo a un equilibrio che entrambi hanno imparato a gestire.

Il racconto di Lory Del Santo offre uno spaccato interessante di una relazione che, pur essendo longeva, presenta sfide comuni a molte coppie. La mancanza di attività condivise e il disinteresse di Cucolo per gli amici di Del Santo sollevano interrogativi sulla compatibilità e sulla necessità di trovare un terreno comune in una relazione.