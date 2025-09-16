Lucia di Temptation Island parla del single Andrea: “Ho passato la notte con lui per chiarirmi le idee su Rosario”





Si è chiusa la prima puntata di “Temptation Island… e poi”, il format di Canale 5 che aggiorna il pubblico sugli sviluppi delle storie dei partecipanti all’ultima edizione del famoso docu-reality. Sotto la conduzione di Filippo Bisciglia, l’episodio ha raccontato le vicissitudini delle coppie che hanno animato il programma, soffermandosi in particolare sulla relazione ormai terminata tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. I due, oggi separati, hanno condiviso davanti alle telecamere i dettagli delle loro esperienze post-Temptation.





Lucia Ilardo ha ripercorso gli eventi della sua estate, rivelando per la prima volta che il legame con il single Andrea Marinelli non si è limitato a una semplice amicizia. La ragazza, infatti, ha confessato di aver vissuto un momento di vicinanza con Andrea quando era ancora ufficialmente fidanzata con Rosario Guglielmi. “Non ce l’ho con Andrea per averlo raccontato,” ha dichiarato Lucia durante l’intervista, aggiungendo: “Siamo stati insieme anche perché volevo capire che cosa provavo davvero per Rosario.” Questa spiegazione non ha convinto del tutto Rosario, che ha definito le parole della sua ex come una giustificazione per evitare di assumersi pienamente le sue responsabilità.

Nonostante tutto, Lucia ha ammesso di non aver dimenticato Rosario e di essere ancora disposta a ricostruire il rapporto, qualora lui decidesse di darle una nuova possibilità. La giovane ha inoltre confermato un interesse per un altro single del programma, il siciliano Salvatore, con il quale avrebbe trascorso del tempo insieme durante l’estate in Sicilia.

Dal canto suo, Rosario Guglielmi ha confermato quanto raccontato da Lucia, ricordando il loro incontro a Napoli, dove lei gli avrebbe confessato il suo coinvolgimento con Andrea e il successivo interesse per Salvatore. Tuttavia, Rosario si è mostrato sereno e distaccato, spiegando che i mesi trascorsi lontano da Lucia gli hanno permesso di riflettere sui suoi sentimenti. “Quello che provavo non era amore,” ha affermato Rosario, chiarendo di aver ormai voltato pagina.

La vera sorpresa per il pubblico è arrivata proprio da Rosario. Durante la puntata, il giovane è stato condotto in un ambiente diverso rispetto a quello dedicato alle interviste di coppia. Qui, davanti a un tappeto rosso e a un trono simbolico, Rosario ha ricevuto una proposta inaspettata: diventare il nuovo tronista di “Uomini e Donne”. Dopo qualche istante di riflessione, Rosario ha accettato con entusiasmo, aprendo così un nuovo capitolo della sua vita televisiva.

La decisione di Rosario segna una svolta significativa nella sua esperienza post-Temptation, mentre Lucia sembra ancora alle prese con i sentimenti contrastanti verso il suo ex compagno. La loro storia, che aveva appassionato i telespettatori durante il programma, si conclude quindi con due percorsi distinti: da un lato Lucia cerca di ricostruire la sua vita personale, dall’altro Rosario si prepara a intraprendere una nuova avventura sentimentale sotto i riflettori.

Questo primo speciale di “Temptation Island… e poi” si è rivelato ricco di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, offrendo uno sguardo approfondito sulle vite dei protagonisti dopo il programma. La seconda puntata promette ulteriori aggiornamenti sulle altre coppie che hanno partecipato al docu-reality, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su uno dei format più seguiti della televisione italiana.



