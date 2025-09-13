Luciana Littizzetto, chi è il marito Davide Graziano: la storia lontano dai riflettori della comica torinese





Luciana Littizzetto è nota non solo per la sua carriera televisiva e teatrale, ma anche per il forte riserbo con cui ha sempre protetto la propria vita privata. Dal 1997 al 2018 è stata legata sentimentalmente al musicista Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite e session man con importanti artisti italiani come Vinicio Capossela e Annalisa.





Sebbene abbiano condiviso oltre vent’anni di vita insieme, i due non si sono mai sposati; la conduttrice ha dichiarato spesso di non credere nell’istituzione del matrimonio.

Durante il loro percorso comune, Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno preso in affido due fratelli, Vanessa e Jordan, oggi adulti: l’arrivo dei bambini segnò un momento importante per la famiglia, raccontato dalla stessa Littizzetto in più interviste.

In alcune occasioni, la comica ha spiegato che nei periodi iniziali dell’affido la famiglia fu colpita da una grave malattia che coinvolse direttamente Graziano, cambiando il corso degli eventi e portando, alla fine, alla separazione nel dicembre 2018.

Dopo la rottura, Littizzetto ha deciso di crescere i figli da sola nella sua casa torinese, mantenendo con l’ex compagno una relazione civile e rispettosa. Vanessa e Jordan sono rimasti il centro della vita della comica, la quale, oltre all’esperienza dell’affido, ha accolto per alcuni anni anche una ragazza bielorussa, Svetlana, nell’ambito dei progetti umanitari legati ai bambini di Chernobyl.

La scelta di Littizzetto di non sposarsi e di dedicarsi all’affido riflette un percorso personale atipico, ma carico di convinzioni e sensibilità, che l’ha portata a raccontare spesso in pubblico l’importanza dell’accoglienza e della famiglia costruita sui legami scelti, più che su quelli di sangue.



