Luciana Ronchi ha lottato a mani nude contro l’ex: 14 coltellate, la ricostruzione del femminicidio





La tragica vicenda di Luciana Ronchi, una donna di 62 anni, si è consumata mercoledì 22 ottobre a Bruzzano, un quartiere della provincia di Milano. L’ex marito, Luigi Morcaldi, ha aggredito la donna con un coltello, infierendo su di lei ben 14 coltellate. La dinamica dell’evento è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e ha mostrato un minuto e 16 secondi di pura angoscia.





Secondo le registrazioni, Morcaldi è arrivato in scooter intorno alle 9:51, dirigendosi verso la casa in cui i due avevano vissuto insieme. Dopo averla notata, si è avvicinato a Luciana e ha iniziato a colpirla. Nonostante i tentativi disperati di difendersi, Ronchi ha subito gravi ferite, in particolare al volto, alla gola e alla parte superiore del corpo. I testimoni raccontano di una scena drammatica, in cui Luciana è stata sbattuta contro un’auto e ha cercato di fuggire, ma è stata afferrata e riportata a terra.

Durante l’aggressione, due passanti sono comparsi nel video: uno in bicicletta e l’altro a piedi. Quando Morcaldi ha notato la presenza di queste persone, ha smesso di colpire e si è allontanato. Luciana, nonostante le ferite, è riuscita a rialzarsi e a cercare aiuto, ma è crollata a terra poco dopo. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, e la donna è stata trasportata d’urgenza al trauma center dell’ospedale Niguarda. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta a causa delle gravi lesioni.

Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare Morcaldi alcune ore dopo l’aggressione, grazie al segnale del suo cellulare. Il coltello utilizzato per l’attacco è stato rinvenuto in un cestino nel Parco Nord di Milano. Questo ha permesso agli investigatori di collegare rapidamente l’uomo all’omicidio.

Il giorno successivo, durante l’interrogatorio, Morcaldi ha confessato di aver ucciso Luciana. Ha dichiarato di aver agito con l’intenzione di “spaventare con violenza” l’ex moglie, ma ha poi ammesso di aver perso il controllo: “È stato di impeto, ho perso la cognizione della mia forza. Quando l’ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto. Ho pensato tanto al male che mi hanno fatto in questi anni.” Attualmente, è detenuto con l’accusa di omicidio aggravato.

In aggiunta, nella sua auto, una Ford Fiesta parcheggiata in via Ornato, è stata trovata una lettera intitolata “La torta avvelenata”. Secondo le prime indagini, la missiva era indirizzata a Luciana e al figlio della coppia, contenente espressioni di rabbia e frustrazione nei loro confronti.

Questo femminicidio ha scosso la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla violenza di genere e sull’importanza di misure preventive per proteggere le donne in situazioni di rischio. La separazione tra Luciana e Morcaldi risale al 2022, e secondo i testimoni, Morcaldi aveva iniziato a fare appostamenti sotto casa dell’ex moglie almeno un mese prima dell’aggressione.

Il caso di Luciana Ronchi è emblematico di una problematica più ampia che colpisce molte donne nel nostro paese. La violenza domestica continua a essere una realtà allarmante, e le istituzioni sono chiamate a intervenire con urgenza per garantire la sicurezza delle vittime. La società civile, insieme agli organismi competenti, deve lavorare per creare un ambiente in cui le donne possano sentirsi protette e supportate.

La morte di Luciana rappresenta una perdita inaccettabile e un triste promemoria della necessità di un cambiamento culturale e legislativo. Solo attraverso l’educazione e la sensibilizzazione sarà possibile ridurre il numero di femminicidi e garantire un futuro più sicuro per tutte le donne.



