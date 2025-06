Luis Enrique e il ricordo di sua figlia Xana, parole che toccano il cuore

Federica Masolin, volto noto di Sky, non è riuscita a trattenere le lacrime durante una trasmissione in cui si è parlato della commovente storia di Luis Enrique e della figlia Xana, scomparsa prematuramente a causa di un tumore aggressivo. La conduttrice, in dolce attesa, ha mostrato tutta la sua emozione mentre ascoltava le parole del tecnico spagnolo, che ha condiviso il suo dolore e il ricordo della figlia.





Il momento toccante si è verificato quando Luis Enrique, allenatore e padre segnato da questa tragedia, ha parlato con grande sensibilità della sua esperienza personale. “Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via”, ha detto l’allenatore, suscitando un’ondata di emozione. Queste parole hanno colpito profondamente Federica Masolin, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta.

La giornalista, visibilmente commossa, ha trovato il supporto del collega Esteban Cambiasso, il quale con grande tatto ha preso la parola per permettere a Masolin di riprendersi. “Sì, Federica. Parlo io. È giusto farlo, lasciamo a una neomamma il tempo di riprendersi”, ha detto l’ex calciatore argentino, mostrando comprensione per il momento delicato vissuto dalla conduttrice.

Il ricordo di Xana è stato centrale nelle parole di Luis Enrique, che ha voluto condividere l’importanza di mantenere viva la memoria della figlia. Dopo la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter, l’allenatore ha indossato una maglietta speciale dedicata alla bambina. Questo gesto simbolico ha rappresentato una promessa mantenuta: piantare nuovamente la bandiera del Barcellona sul campo, come avevano fatto insieme nel 2015 dopo la vittoria contro la Juventus.

“È andata via con il corpo”, ha aggiunto il tecnico spagnolo, “ma spiritualmente è sempre con me. Non ho bisogno di vincere una partita o la Champions, io la sento comunque, e nulla cambia a livello di sentimenti”. Queste parole hanno toccato profondamente non solo Masolin, ma anche i suoi colleghi in studio, che non hanno potuto nascondere l’emozione.

La sofferenza vissuta da un padre che perde una figlia così giovane è difficile da immaginare. Tuttavia, Luis Enrique ha scelto di ricordare tutto ciò che Xana ha portato nella sua vita. “Voglio ricordarmi tutto quello che di buono ha portato nella mia vita. Non sarà certo un successo in Coppa che me la farà sentire più vicina… è vero anche che nelle sconfitte la sento anche di più. Ma vi dico che la sento sempre, non cambia niente… niente, qualunque sia il risultato. Nella vita si nasce e si muore. Tutto il resto si vede”, ha dichiarato.

Le parole del tecnico spagnolo hanno lasciato un segno profondo non solo tra i presenti in studio ma anche tra il pubblico. Il dolore composto e la forza emotiva dimostrata da Luis Enrique sono stati un esempio di resilienza e amore eterno per una figlia scomparsa troppo presto.

Per Federica Masolin, questo è stato l’ultimo appuntamento televisivo prima della pausa estiva e dell’arrivo del suo bambino. Il momento emotivo vissuto in trasmissione ha reso ancora più speciale questa chiusura di stagione per la conduttrice, che si prepara ad accogliere una nuova vita nella sua famiglia.

L’episodio rappresenta un esempio toccante di come lo sport possa intrecciarsi con le esperienze personali più profonde, creando momenti di grande umanità e connessione emotiva.