Luisa Corna e il marito più giovane: “Stefano ha 15 anni meno, non ci siamo bloccati per l’età”





In una recente intervista, Luisa Corna ha raccontato il profondo cambiamento che ha segnato la sua vita negli ultimi anni, sia nella sfera personale che in quella professionale. La cantante, oggi residente a Livino dove si è trasferita tre anni fa, ha scelto questa città per amore del marito, Stefano Giovino, un ufficiale dei Carabinieri più giovane di lei di 15 anni. Una scelta che definisce senza esitazioni: “Sarebbe stato un peccato fermarsi per l’età”.





Ripercorrendo le sue relazioni passate — dai nomi noti come Aldo Serena e Alex Britti a quello con l’ex calciatore Valerio Foglia Manzillo — la Corna spiega di aver sempre affrontato le separazioni con equilibrio, “senza particolari traumi”. La vera svolta è giunta con l’incontro di Stefano. Pur avendo riflettuto molto sulla differenza d’età, ha trovato in lui un rapporto “maturo, sincero, schietto”. “Da quel giorno in cui lo conobbi per un evento della Croce Rossa non ci siamo mai lasciati”, racconta con semplicità.

La loro storia non è un caso isolato nel panorama italiano. Sempre più spesso, coppie dello spettacolo sfidano gli stereotipi anagrafici con relazioni felici e durature. Si pensi a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo (23 anni di differenza), a Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo (lui più giovane di sei anni), o al passato legame tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri (oltre un decennio di gap). Queste unioni dimostrano come, quando ci sono complicità, rispetto e una visione comune della vita, la data di nascita possa diventare un semplice dettaglio.

Il loro amore, come altri nel jet set, contribuisce a superare un pregiudizio ancora radicato: l’idea che per funzionare, una coppia debba avere un’età simmetrica. Invece, nel mondo dell’intrattenimento — ma non solo — si afferma un modello in cui la connessione emotiva e gli obiettivi condivisi contano più del numero anagrafico. La storia di Luisa Corna e Stefano Giovino è quindi un esempio di come, a volte, l’amore possa semplicemente seguire il proprio corso, libero da convenzioni e paure ingiustificate.



